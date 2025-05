Reforçar o sucesso: Toyota RAV4 mais afirmativo na sexta geração

O RAV4 mantém-se como um dos SUV mais populares nas estradas do globo, e a sexta geração estreada pela Toyota esta quarta-feira "apenas" vem reforçar o seu sucesso pela mudança na continuidade.

Já sem nada ter a ver com o original lançado em 1994, o compacto urbano em modo chique desportivo cresceu e transformou-se num verdadeiro carro de família, mas sempre com a apetência pelo "fora de estrada".

Novidade é a nova plataforma de desenvolvimento Arene da construtora nipónica, que é também o primeiro passo para veículos totalmente definidos por software.

Esta solução permite a criação e implementação de funcionalidades avançadas de segurança e entretenimento num ambiente digital.

Proposto com tracção dianteira ou integral, e sempre motorizações sempre eletrificadas, tem na variante desportiva GR Sport o topo de gama da linha; os primeiros exemplares chegam aos concessionários europeus na Primavera do próximo ano.

Visual nada discreto

Ao longo das últimas três décadas, o Toyota RAV4 tornou-se um verdadeiro ícone: dum pequeno 4x4 urbano de 3,70 metros de comprimento, voltou-se para um uso mais familiar, ganhando quase mais um metro para acomodar pessoas e bagagens.

Profundamente reestruturado por dentro e por fora, o SUV retoma a plataforma TNGA em que foi construído o antecessor, mantendo os mesmos 4.60 metros de comprimento por 1,86 de largura e 1,69 de largura.

Linhas muito nítidas oferecem um visual mais robusto e diferenciado dos rivais com que irá cruzar-se na estrada ou na cidade, como se percebe à frente com a nova identidade dos modelos mais recentes da Toyota como o Prius e o C-HR.

As ópticas em forma de gancho são ligadas por uma faixa preta sobre a grelha com motivos hexagonais enquanto de lado se aprecia como os vincos na carroçaria dão ao SUV um visual dinâmico.

A traseira muito larga reforça o visual musculado, distinguido pelo pára-choques e respectivo difusor, com as ópticas a estenderem-se das laterais para a porta da bagageira, "cortadas" a meio por uma barra preta com o novo logótipo do modelo.

Os arcos das rodas, com protecções plásticas em preto, dão o tom off-road que caracteriza o SUV para acomodar jantes em liga leve de 18 a 20 polegadas.

Interior ao estilo dum off-roader

Se o exterior já se diferencia do antecessor duma forma nítida, é a bordo que se percebe a evolução estética e ergonómica do novo RAV4, com acabamentos irrepreensíveis mas onde abundam os plásticos duros a criarem um ambiente muito off-road.

Espaço para cinco adultos também não falta, principalmente para quem viaja nos bancos traseiros, com a bagageira a ter os mesmos 580 litros mas com uma capacidade mais reduzida na versão híbrida plug-in.

Com a substituição do enorme selector de marchas da anterior geração por um discreto manípulo, ganhou-se uma área para carregar dois telemóveis por indução, mantendo-se ainda vários botões físicos para as funções mais comuns.

Num habitáculo desenhado a régua e esquadro, percebe-se um tabliê mais rectilíneo onde está montado o novo painel de instrumentos de 12,3 polegadas com mapa de navegação combinado com a assistência à faixa de rodagem tridimensional.

Já o novo ecrã multimédia de 12,9 polegadas está mais reactivo com o sistema Arene: a nova plataforma de software, além de elevar o infoentretenimento a um novo patamar, favorece a multiplicação dos apoios à condução agrupados no Safety Sense.

Acima de tudo, esta tecnologia marca o primeiro passo em direção aos veículos definidos por software da Toyota, o que permitirá ao novo RAV4 receber actualizações remotas ganhar e melhorar recursos ao longo da sua vida útil.

O inédito alerta de trânsito transversal frontal combina-se com o novo monitor de ângulo morto, a que se soma o assistente de mudança de faixa mais avançado quando ativado o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativa com a manutenção de faixa.

A experiência ao volante vai mais longe com a mais recente aplicação MyToyota para melhor personalizar serviços remotos por assinatura, onde se incluem a nova Smart Digital Key+, agente de voz melhorado, gravador de condução e streaming de música.

Sempre electrificado

Só falta falar das motorizações que equipam o RAV4, sempre em modo 100% híbrido ou híbrido recarregável nas variantes com tracção à frente ou integral.

Ambas as variantes partilham um bloco atmosférico a gasolina de 2.5 litros e quatro cilindros mais potente, passando 183 cv ao eixo dianteiro, que sobe aos 191 cv na tracção às quatro rodas.

O foco, no entanto, é dado às versões híbridas plug-in, com a estreia dum tracção à frente com 268 cv quando o integral debita 304 cv para acelerar em 5,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Uma nova bateria de iões de lítio com 22,68 kWh oferece até 100 quilómetros de autonomia eléctrica, admitindo carregamentos até 50 kW em corrente contínua, bastando 30 minutos para fazê-lo de dez a 80% da sua capacidade.

E com a instalação dum novo carregador AC de 11 kW, duas vezes mais rápido do que a versão anterior, essa tarefa é cumprida em três horas para conseguir os 100%.

Para o nosso país terão ainda de ser confirmadas as soluções motrizes aquando do lançamento nacional, com o novo Toyota RAV4 a chegar previsivelmente na Primavera do próximo ano.

