Land Rover Discovery mais especial com edições Tempest e Gemini

Há duas novas edições premium do Discovery da Land Rover, a convidar à aventura em família: o Tempest passa a ser o topo de gama desta linha ao afirmar-se como o mais luxuoso de sempre.

Já o Gemini apresenta-se como uma homenagem contemporânea à concepção "inteligente" do SUV original lançado em 1989, com pormenores estéticos e opções cromáticas exclusivos.

As reservas estão abertas para ambos na versão D350, alimentados pelo bloco diesel Ingenium de 3.0 litros com tecnologia micro-híbrida de 48 volts de última geração.

A esta solução motriz está associada uma caixa automática de dupla embraiagem de oito relações, para passar 350 cv e 700 Nm às quatro rodas.

Pelo meio toda a gama foi atualizada com os novos pacotes opcionais de personalização Beach Days, Road Trips e Snow Days, devidamente adaptados ao uso quotidiano do SUV de sete lugares.

Novo topo de gama

Com o Discovery Tempest, a Land Rover leva para a estrada o modelo mais luxuoso e confortável da linha, somando ainda o equipamento completo de sempre montado neste SUV.

O nome da série especial deriva do programa secreto de desenvolvimento do Discovery da segunda geração lançado em 1998, e que depressa se tornou como um dos modelos mais reconhecidos da construtora britânica.

A distinção começa por fora, com as opções cromáticas Charente Grey, Varesine Blue ou Carpathian Grey, sempre protegidas com película protetora baça.

A contrastar com a cor da carroçaria está a estreia na gama do tejadilho pintado em Petra Copper Gloss, sendo dada a este acabamento de série a opção de trocá-lo pela cor Narvik Black.

O mesmo Petra Copper Gloss pode apreciar-se em vários detalhes por fora, sendo novas jantes em liga leve de 22 polegadas a serem envernizadas em Petra Copper com pormenores em Gloss Black.

O interior do Tempest reflecte o luxo com detalhes em Shadow Aluminium a contrastarem com os estofos e revestimentos Ebony em pele Windsor.

Tributo motriz

Já o Discovery Gemini presta homenagem ao código atribuído ao motor turbodiesel que alimentou o Discovery original lançado em 1989, sendo dado à escolha seis cores para a carroçaria, com destaque para a estreia do Sedona Red no SUV.

O conjunto é contrastado pelo tejadilho em Narvik Gloss, pelos grafismos e detalhes específicos desta edição especial, e pelas jantes em liga leve de 21 polegadas com acabamento Diamond Turned Silver.

Apto para as aventuras em família, comporta uma pequena geleira entre os bancos dianteiros, suportes multimédia Click & Go para quem viaja atrás, e ar condicionado automático de três zonas para manter fresco o ambiente a bordo.

As duas edições especiais juntam-se à actual gama de acabamentos S, Dynamic SE e Dynamic HSE, que também ganham os novos pacotes opcionais Beach Days, Road Trip e Snow Days.

As reservas já estão abertas, para receber a tempo os dias de maior calor, com o Discovery Gemini a começar nos 136.592 euros, e o topo de gama Discovery Tempest a começar nos 157.84 euros.

