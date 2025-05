Opel Mokka ainda mais apelativo com novas cores exclusivas

Novas cores reforçam o apelo a um dos crossovers mais conseguidos do momento no que à estética e à tecnologia dizem respeito após uma bem sucedida renovação há seis meses.

A gama Opel Mokka acolhe os tons exclusivos Kolibri Blue e Tropikal Green metalizados, bem como o Graphik Grey sólido, com cada um dos três a reforçarem a sua distinção quando contrastados com o tejadilho em Karbon Black e o capô em preto.

Se o azul colibri é de série em todas as versões, as restantes cores assinaladas elevam a factura em 500 euros numa gama redefinida nas linhas de equipamento Edition e GS para as variantes puramente a gasolina, micro híbrida e eléctrica.

O redesenho do crossover está patente no pára-choques frontal, agora com uma entrada de ar num nível superior, enquanto os poucos adornos cromados que delimitavam a grelha e os vidros desapareceram.

O interior reflecte um arranjo mais pronunciado, a começar pelos tecidos para os bancos e para os painéis das portas, fabricados a partir de materiais reciclados.

O volante multifunções é novo enquanto o Pure Panel é agora de série com ecrãs de dez polegadas para a instrumentação e infoentretenimento.

O catálogo de opções inclui uma ligação GPS, complementada por assistente vocal associado ao ChatGPT, e uma nova câmara traseira com visibilidade a 180 graus.

Quanto às soluções motrizes, mantêm-se o bloco turbo de 1.2 litros (136 cv e 230 Nm), com caixa manual de seis relações, e a opção de 130 cv com o mesmo binário, mas com transmissão automática de oito velocidades.

Já o Mokka Electric equipa o conhecido propulsor de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, com a bateria de 54 kWh brutos a oferecer uma autonomia até 403 quilómetros, sendo recarregável a 100 kW em corrente contínua.

O Hybrid 145 com tecnologia de 48 Volts alia um motor turbo a gasolina de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm, a um propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e a uma transmissão electrificada de dupla embraiagem com seis velocidades.

A entrada na linha Mokka começa nos 23.215 euros, com o topo de gama GS 100% eléctrico a arranca nos 37.015 euros antes das devidas personalizações.

