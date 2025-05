Novo Volvo XC70 em modo híbrido 'plug-in' com 165 km eléctricos

Está para breve a estreia do primeiro híbrido plug-in da Volvo com autonomia alargada: o futuro XC70 promete distâncias até 165 quilómetros em modo puramente elétrico segundo o ciclo WLTP; o chinês CLTC aproxima-o dos 200 quilómetros.

O SUV de médio porte é primeiro apontado ao mercado chinês, onde as reservas irão abrir antes do final deste ano, para depois alargarem-se a outros países mas sem a construtora escandinava os explicitar.

Na sua base está a nova plataforma SMA (Arquitectura Modelar Escalável), concebida com uma estrutura híbrida plug-in de longo alcance.

É o único dado técnico dado a conhecer, já que a Volvo limita-se a explicar que a nova proposta será bem maior e mais espaçosa do que o actual XC60, que por si já mede 4,71 metros de comprimento, com a distância entre eixos a chegar aos 2,87 metros.

Porte imponente

O novo XC70 assume uma abordagem moderna à herança do design escandinavo imprimida pela construtora, com uma simplicidade racional que se reflecte no seu desenho fluido.

Não deixará de ter uma postura imponente, como já é vulgar nos SUV da Volvo, ao combinar a linha ampla para o tejadilho com as laterais muito esculpidas.

A área frontal exibe uma grelha fechada inspirada nos modelos 100% eléctricos da insígnia sueca, que se combina com uma grade de protecção ativa que se ajusta automaticamente para otimizar a aerodinâmica e o arrefecimento.

A construtora assume que esse recurso contribui para uma maior eficiência energética do XC70 com o consequente aumento de autonomia.

As luzes diurnas assumem uma expressão mais ousada do "martelo de Thor" como assinatura luminosa, ao sobreporem-se aos faróis Matrix LED nas laterais da dianteira.

Os farolins verticais em forma de C estão perfeitamente alinhados com o vidro traseiro, de maneira a criar um visual contemporâneo que alia a elegância à funcionalidade.

Assim como os dados mecânicos, o desenho do habitáculo será revelado numa fase posterior mas não deverá ser muito diferente do que tem sido proposto nos modelos mais recentes da Volvo.

