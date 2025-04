Novo Audi A6 reforça exclusividade definida pela carrinha Avant

Pouco mais de um mês sobre a estreia da Avant, é agora destacado o lançamento da berlina A6, com e sem eletrificação motriz.

Previsto já para este Verão, o três volumes está repleto de tecnologia, como já acontecia com a carrinha, ostentando recursos próprios de um premium executivo.

Os preços ainda não foram revelados para o nosso país mas a entrada na gama deverá fazer-se abaixo dos 67.955 euros que custa a variante micro híbrida MHEV Plus a gasóleo com 204 cv de potência.

Um três volumes refinado

Construído sobre a mesma Premium Platform Combustion (PPC) já usada pelos Q5 e A5, este A6 de sexta geração mantém dimensões em tudo iguais à carrinha.

São 4,99 metros de comprimento (mais 6 cm do que o antecessor) por 1,88 de largura e 1,42 de altura, com a distância entre eixos a cifrar-se nos 2,93 metros, assegurando um bom espaço a bordo.

No que ao estilo diz respeito, da frente até ao pilar central nada muda em relação à carrinha: o capô muito alongado mergulha à frente sobre a grelha Singleframe emoldurada pelas ópticas muito delgadas.

O pára-brisas fortemente inclinado, e a linha de cintura alta e reta, confirmam um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,23, que a insígnia alemã assegura como o melhor valor de todos os modelos térmicos da marca.

Sem grande surpresa, é atrás que estão as principais mudanças face à A6 Avant, com a assinatura luminosa dividida em duas, e com os farolins realçados abaixo por uma faixa de luz a toda a largura.

No geral, os estilistas da marca dos quatro anéis quiseram dar mais personalidade à berlina sem perder elegância nas linhas sóbrias mas muito fluidas.

Sobriedade de luxo a bordo

Também não há quaisquer diferenças no arranjo do habitáculo em relação à carrinha, mantendo-se um ambiente de alta qualidade marcado pela sobriedade moderna e luxuosa.

Os materiais são bem escolhidos e os acabamentos cuidados como é próprio duma berlina executiva, sendo dadas várias opções para uma personalização a gosto.

O Audi Virtual Cockpit continua a ser dominado pelo enorme painel encurvado com o painel de instrumentos de 11,9 polegadas, sendo de 14,5 para o ecrã do sistema de infoentretenimento.

É ainda possível adicionar um terceiro ecrã multimédia integrado no tabliê mas dirigido para o acompanhante à frente, sem esquecer o visor head-up opcional no pára-brisas com realidade aumentada.

E, a assegurar uma luminosidade ótima a bordo, o A6 dispõe dum tejadilho panorâmico que se estende a quase todo o comprimento do habitáculo.

Único ponto que fica aquém das dimensões do carro, se se pensar nele como um familiar, é a capacidade da bagageira, que se fica pelos 452 litros.

Mesma mecânica da Avant

O A6 da Audi arranca nesta primeira fase com uma motorização diesel micro híbrida MHEV Plus de 48 volts com 2.0 litros de cilindrada.

São 204 cv e 400 Nm passados às rodas dianteiras através duma transmissão automática S tronic de dupla embraiagem com sete relações

O motor eléctrico adiciona 18 kW (24 cv) e 230 Nm nos arranques e nas acelerações, recuperando até 25 kW de energia nas desacelerações para carregar a bateria de 1,7 kWh.

A gama compreende ainda a versão a gasolina 2.0 TFSI, com 204 cv e 340 Nm mas sem qualquer eletrificação, e sempre associada à caixa automática S tronic.

No topo está o A6 TFSI quattro, com o V6 turbo de 3.0 litros a debitar 367 cv e 550 Nm às quatro rodas através da mesma transmissão, e com a solução MHEV Plus a adicionar os mesmos 18 kW (24 cv) e 230 Nm.

A aliança entre conforto e postura desportiva é reforçada com opções como a direcção integral e a suspensão adaptativa, com o diferencial desportivo quattro a assegurar uma agilidade superior.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?