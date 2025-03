Karma Amaris aposta nas emoções fortes em modo GT híbrido

Estará a Karma Automotive capaz de conseguir o sucesso que Henrik Fisker não conseguiu alcançar? Os investidores da empresa assim acreditam com a estreia do Karma Amaris.

Construído sobre a mesma plataforma de alumínio em que é montado o Gyesera, é também nessa berlina que o novíssimo GT híbrido Amaris rouba vários detalhes de estilo, principalmente à frente e atrás.

O visual coupé ressalta um tejadilho descendente sobre uma traseira particularmente agressiva, marcada pelo difusor proeminente, com o conjunto a ser realçado pelas rodas de 22 polegadas em alumínio forjado.

Destacam-se ainda as saídas de escape nas laterais, numa carroçaria onde imperam o alumínio e a fibra de carbono; em segredo continua o desenho do habitáculo

A alimentar o Amaris está uma solução motriz baptizada como EREV (Veículo Eléctrico com Extensor de Autonomia), com um papel semelhante ao conseguido pela propulsão híbrida.

O motor térmico turboalimentado de quatro cilindros, que a construtora foi "buscar" à BMW mas sem avançar com a sua potência, actua como gerador da bateria que irá alimentar o ou os motores eléctricos.

No desempenho, o Amaris será capaz de cumprir os zero aos 100 km/hora em menos de quatro segundos para uma velocidade de ponta de 266 km/hora; a produção do GT coupé arranca no final de 2026.

