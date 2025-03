Novo Smart #5 aposta no 'off-road' com espaço de sobra a bordo

Nem sete meses passaram sobre a apresentação oficial do Smart #5 para a construtora revelar todos os detalhes daquele que é o SUV compacto mais espaçoso de toda a sua oferta.

À semelhança dos dois outros modelos, o desenvolvimento técnico do 100% eléctrico foi concretizado pela chinesa Geely, com o visual a ser assegurado pelo estúdio criativo da Mercedes-Benz.

De fora ficam as raízes urbanas por que desde sempre ficou conhecida, face aos 4,70 metros de comprimento por 1,92 de largura e 1,71 de altura desta proposta.

Soma-se ainda os 2,90 metros a separar ambos os eixos, com a capacidade do porta-bagagens a variar entre 630 e 1.530 litros, conforme os bancos traseiros estejam ou não rebatidos.

Somam-se ainda 72 litros para o frunk sob o capô, que na versão 4x4 baixa para 47, e para os 34 compartimentos a bordo para guardar pequenos objectos.

Menos claros são as características de conforto a bordo, embora a construtora sublinhe a inclusão de materiais premium, com bancos traseiros aquecidos e cobertura eléctrica do tecto, entre outros.

De 340 a 587 cv

A compor a gama estão três motorizações, com a entrada a fazer-se com um propulsor de 250 kW (340 cv) e 373 Nm passados às rodas traseiras.

A alimentar estes números está uma bateria LFP de 76 kWh para 465 quilómetro entre cargas, passível de ser recarregada a 150 kW DC em 30 minutos, ou a 11 kW AC em 08h30.

O nível intermédio comporta um motor traseiro de 267 kW (363 cv) e os mesmos 373 Nm, mas agora suportados por uma bateria NMC de 100 kWh para 590 quilómetros de autonomia.

Graças à arquitectura eléctrica de 800 volt da plataforma, assume com padrão o carregador de bordo de 22 kW AC, sendo recarregável de dez a 80% em 18 minutos a 400 kW DC.

O topo de gama equipa este mesmo acumulador, recarregável também a 400 kW DC. mas agora a passar energia aos dois motores com 432 kW (587 cv) e 643 Nm combinados para a tracção integral.

Com 540 quilómetros de autonomia, tal poder permite-lhe cumprir os zero aos 100 km/hora em 4,9 segundos para uma velocidade de ponta de 200 km/hora, como acontece nas duas outras propostas.

Às cinco linhas disponíveis – Pro, Pro+, Premium, Pulse e Summit Edition – somar-se-á a variante Brabus de alto desempenho, a revelar num futuro próximo.

Qualquer uma das soluções comporta a funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar aparelhos eléctricos ou dispositivos electrónicos.

Cinco acabamentos à escolha

O Smart #5 integra logo na linha Pro, que dá entrada à gama, câmaras 360°, bancos dianteiros aquecidos, tejadilho panorâmico em halo, e jantes em liga leve de 19 polegadas.

Num patamar superior, a elevar a capacidade "todo-o-terreno" está a variante Pulse, definida pelo painel de instrumentação de 10,25 polegadas e pelo ecrã de 13 polegadas para o infoentretenimento.

Se esta solução é de série, a partir da linha Premium pode adicionar um ecrã multimédia OLED duplo, já a contar com o acompanhante, assim como o visor head-up de 25,6 polegadas e a bomba de calor.

O controlo de voz, suportado por inteligência artificial, está combinado com o novo avatar Leo, com o sistema Smart OS 2.0 a oferecer um mapeamento optimizado e um novo centro de vídeo para streaming.

É a variante Summit Edition a dar o toque aventureiro ao SUV, ao incluir uma grelha de carga no tejadilho, gancho de reboque motorizado, sem esquecer outros acessórios opcionais.

Esta versão, assim como a Pulse, dispõe de cinco modos de condução off-road – Adaptativo, Areia, Neve, Lama e Rocha – para pequenas incursões fora de estrada.

E, no campo da segurança e apoios ao condutor, pode contar-se com funções como o Pilot Assist, combinado com a velocidade de cruzeiro adaptativa com assistência em auto-estrada.

O Smart #5 abre as encomendas antes do Verão, com a versão Pro a arrancar nos 47.400 euros, seguido do Pro+ (52.200 euros), Premium e Pulse (ambos a 56.900 euros) e Summit Edition (58.400 euros).

