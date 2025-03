Novo Morgan Supersport: entre a tradição e a modernidade

O lançamento dum novo Morgan é sempre um acontecimento ou não fosse esta construtora britânica reconhecida pela produção muito limitada dos seus roadsters com traço vintage.

Os menos distraídos, no entanto, não terão deixado de notar a renovação da gama com evoluções tecnológicas nos últimos cinco anos, que fazem deles desportivos mais seguros e agradáveis de conduzir.

Esta terça-feira há uma novidade que vai dividir os adeptos mais fervorosos: o Supersport que substitui o lendário Plus Six assume um visual mais futurista mas com os necessários detalhes a ligá-lo ao passado.

Um vintage "moderno"

Compacto quanto baste, o novo topo de gama da Morgan estica-se até aos 4,11 metros de comprimento por 1,81 de largura e 1,29 de altura ,com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,52 metros.

Notável é o roadster ter um verdadeiro porta-bagagens, mesmo se o pouco que lá cabe dentro apenas dê para uma "escapadinha" de fim de semana.

Mantêm-se as ópticas redondas e as enormes cavas das rodas que definem qualquer Morgan, é certo, sem esquecer a grelha em forma de ferradura e o capô quase a perder de vista.

Mas, nesta adaptação aos novos tempos, os faróis são de LED e sobre a tampa do motor estão duas entradas de ar, com o conjunto realçado por jantes de 18 ou 19 polegadas.

O interior segue as mesmas premissas ao combinar a tradição com a modernidade, logo patente na configuração do volante e nas agulhas de nível nos vários mostradores cromado montados no tabliê.

Peles seleccionadas e madeiras de qualidade dão o toque premium a bordo, apenas destoado pela instrumentação digital e pelos muitos botões em tudo semelhantes aos dum carro actual.

Rápido como sempre

Sem qualquer electrificação mantém-se o bloco biturbo de 3.0 litros concebido pela BMW: são 340 cv e 500 Nm passados às rodas traseiras através duma caixa automática de oito relações.

Números suficientes para levá-lo dos zero aos 100 km/hora em 3,9 segundos, graças aos 1.170 quilos que pesa à conta duma plataforma CXV em alumínio, com a velocidade de ponta a bater nos 267 km/hora.

Os adeptos duma condução vigorosamente mais desportiva poderão ainda optar por um diferencial autoblocante, a somar aos amortecedores ajustáveis de série.

Quanto a preços, não se espere uma pechincha pelo Morgan Supersport: são 121 mil euros no arranque, mas os devidos opcionais depressa o aproximam da fasquia dos 200 mil euros.

