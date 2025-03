De olhos fechados sem mãos no volante: AutoDrive da Stellantis automatiza condução

Para grande parte dos automobilistas, a condução 100% autónoma significa "roubar" o prazer ao volante, e nem sequer é preciso ter um super desportivo para o confirmar.

Certo é que os trabalhos de investigação e desenvolvimento nessa tecnologia estão a acelerar, para que seja uma realidade num futuro cada vez mais próximo.

A Stellantis é mais uma a trabalhar nesse sentido: o conglomerado anunciou o STLA AutoDrive 1.0, o seu primeiro sistema semi-autónomo de nível 3 desenvolvido a nível interno.

A solução tecnológica com as funcionalidades Hands-Free e Eyes-Off permite a condução automatizada até aos 60 km/hora, mesmo em condições climatéricas adversas, desde que seja chuva fraca, ou na condução à noite.

A velocidades mais elevadas, o STLA AutoDrive mantém as funções Hands-On do nível 2, e Hands-Off / Eyes-On do Nível 2+, complementados pela velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa.

Todavia, se é verdade que o sistema "liberta" o condutor para tarefas como ler o jornal ou consultar e-mails no tráfego urbano, sublinha-se que terá de estar preparado para tomar o controlo do carro a qualquer momento.

O sistema está concebido para alertá-lo da sua disponibilidade quando as condições o permitirem; bastará carregar num botão para manter as distâncias de segurança, e ajustar a velocidade, direcção e travagem.

Um conjunto de sensores monitoriza constantemente o ambiente em redor do carro para manter uma condução fluida e natural, próxima do comportamento humano, limitando o nervosismo dos seus utilizadores.

Sendo a primeira versão, o STLA AutoDrive permite evoluções constantes, com o próximo patamar a apontar para a condução semi-autónoma até aos 95 km/hora, ou mesmo em situações menos comuns como o off-road.

A Stellantis não avançou com uma data para a disponibilidade da tecnologia nem os primeiros modelos que irão recebê-la mas deverão ser os topos de gama da dezena e meia de marcas que integram o grupo.

