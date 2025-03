Raça desportiva na Skoda: 265 cv para Kodiaq RS e Octavia RS

São discretos no nosso país mas têm todos os ingredientes de que precisam para oferecerem uma experiência excitante ao volante para quem gosta de desportivos com raça.

Em causa estão os novos Kodiaq RS e Octávia RS da Skoda, agora equipados com o novo bloco TSI 2.0 de 265 cv aliado a uma caixa automática de sete relações, quando a geração anterior apenas debitava 245 cv.

Combinado com uma caixa automática de dupla embraiagem com sete relações, a sua particularidade, no entanto, está no facto de não se verificar o menor vestígio de electrificação, nem mesmo como micro híbrida.

Familiares musculados

Os ganhos em desempenho no Octavia RS reflectem-se nos 6,4 segundos que demora a cumprir os zero aos 100 km/hora, com a Combi a demorar apenas mais uma décima de segundo, para uns 250 km/hora máximos.

A condizer com este poder de fogo está uma suspensão mais firme, a redução em 15 mm da altura ao solo e o visual mais musculado dado pelos apêndices desportivos, sem esquecer as jantes em liga leve de 19 polegadas.

Tirando esses "pormaiores", quer a berlina, quer a carrinha, recebem as mesmas evoluções tecnológicas dos "irmãos" da gama, patente nos faróis LED Matrix e farolins LED, assim como os "piscas" dinâmicos.

O mesmo motor é partilhado com o Kodiaq RS, com um tratamento exterior fiel à linha desportiva com os detalhes em preto e a grelha específica, com o diâmetro das jantes a aumentar para as 20 polegadas.

Os 265 cv e 400 Nm que debita (370 Nm no Octavia RS) são passados às quatro rodas através duma caixa automática DSG de sete velocidades.

Também nesta proposta o chassis foi recalibrado em termos de suspensão e direcção para garantir um comportamento mais dinâmico e preciso, com os travões a serem adaptados em conformidade.

Surpreendente (ou talvez não) é o grande SUV ser mais rápido dos zero aos 100 km/hora (6,3 segundos) do que o Octavia RS, com a velocidade máxima fixada nos 231 km/hora.

Vida desportiva a bordo

A bordo do Octavia RS pode contar com o interior Design Selection em Fabric ou Suedia, realçado pelo preto nos bancos e painéis com pespontos em vermelho contrastante, e com o forro do tejadilho naquele tom negro.

Os bancos desportivos dianteiros com apoios de cabeça integrados são específicos assim como o Virtual Cockpit e o sistema de infoentretenimento com gráficos adaptados a esta versão.

Para o Kodiaq RS, nas configurações de cinco ou sete lugares, são propostos os ambientes Design Selection Lounge ou Suite, diferenciados em termos de acabamentos e revestimentos.

A complementá-lo está o Virtual Cockpit de dez polegadas com um ecrã de infoentretenimento independente de dez ou 13 polegadas.

O que não escapa ao olhar é que, sendo ambos os modelos profundamente desportivos, não descuraram o lado prático da condução quotidiana.

Já abertos às encomendas, o Octavia RS arranca nos 50.231 euros na berlina, subindo aos 51.332 na variante Combi, enquanto para o Kodiaq RS não estão ainda definidos os preços.

