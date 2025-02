Série especial Yes reforça Opel Corsa com acabamentos exclusivos

Nada como dar uma nova energia ao compacto urbano da marca do relâmpago com uma edição especial mais completa por um preço contido.

São essas as linhas principais que regem o Opel Corsa Yes nas variantes puramente a gasolina, micro híbrida e 100% eléctrica, contando de série com equipamentos apenas disponíveis no acabamento GS topo de gama.

À escolha estão os tons exclusivos Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red, cada uma contrastada com o tejadilho em preto e as jantes bicolores em liga leve de 16 polegadas.

O interior reforça o dinamismo que se vê por fora, com acabamentos em verde, azul ou vermelho a condizer com a cor da carroçaria escolhida.

Os bancos desportivos com revestimento em preto são de série, incluindo aquecimento nos dianteiros assim como no volante em pele sintética desde que se opte pelo pacote Comfort.

Quanto a preços, a versão térmica 1.2 Turbo de 100 cv arranca nos 21.375 euros enquanto o Hybrid 1.2 com o mesmo nível de potência começa nos 23.075 euros.

Já para o Opel Corsa Electric Yes de 100 kW (136 cv) pode contar com um preço de partida de 34.690 euros, já incluindo de série a bomba de calor ,sendo dada a opção de ter um carregador de bordo trifásico de 11 kW AC.

