BYD Atto 2 apontado ao tráfego urbano já tem preços

A apresentação oficial em território nacional só acontece a 20 de Fevereiro mas a BYD já avançou com preços para o mais recente "eléctrico" que estreou no mês passado no salão automóvel de Bruxelas.

Será o SUV mais acessível na Europa, afirma a insígnia chinesa, adaptado às ruas e aos locais de estacionamento urbano, somando-se ainda tecnologias evoluídas no campo assistência ao condutor.

Como cartão de visita tem as cinco estrelas dadas pelo Green NCAP em termos de eficiência energética, com uma pontuação total de 96%, para 164 quilómetros em auto-estrada e 300 quilómetros de condução prática.

Compacto mas espaçoso

"Esticado" aos 4,31 metros de comprimento mas apenas com 1,83 de largura, os 2,62 metros de distância entre eixos asseguram boa habitabilidade a bordo para cinco adultos, com a bagageira a ter 400 litros de capacidade.

A alimentá-lo está o mesmo propulsor eléctrico de 130 kW (177 cv) e 290 Nm da versão de entrada do BYD Dolphin, com a bateria de 45,1 kWh a dar uma autonomia combinada até 312 quilómetros.

Sem ser um puro desportivo, mesmo assim a aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 7,9 segundos, com a velocidade máxima a ser tabelada nos 160 km/hora.

O acumulador carrega de dez a 80% em 37 minutos a 65 kW DC, dispondo os dois acabamentos em que a gama é proposta duma bomba de calor de série para maximizar a eficiência.

Dois acabamentos

O acabamento Active equipa de série ópticas LED à frente e atrás, tejadilho panorâmico, sensores e câmara traseiros, e um ecrã rotativo de 10,1 polegadas para o infoentretenimento.

Já o nível Boost compreende o volante e os bancos dianteiros aquecidos, sensores de estacionamento à frente e atrás, e câmara a 360 graus.

O ecrã multimédia rotativo sobe para 12,8 polegadas, a que se soma um carregador de telemóveis por indução com 15 watts de potência, e o sistema vocal Olá BYD para comandar funções do infoentretenimento.

Novidade é o infoentretenimento suportar uma função de karaoke através dum microfone opcional, para os passageiros testarem as cordas vocais com as canções disponíveis no sistema.

O BYD Atto 2 já tem as reservas abertas, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 29.990 euros em campanha.

