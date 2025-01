Hyundai Inster ao ataque com preço eléctrico; reservas estão abertas

Ainda nem sete meses passaram sobre a estreia oficial e o Hyundai Inster já tem as pré-reservas abertas com o preço de arranque devidamente definido.

O citadino eléctrico chega ao nosso país em duas variantes: a de 97 cv está associada a uma bateria de 42 kWh enquanto a versão de 115 cv está combinada com um acumulador de 49 kWh.

O menos potente dos dois oferece uma autonomia a roçar os 330 quilómetros, com o topo de gama a chegar aos 360 quilómetros.

Os carregamentos de dez a 80% para ambas as baterias fazem-se em meia hora num posto rápido a 120 kW, dispondo igualmente dum carregador de bordo para fazer a 11 kW em corrente alternada.

Equipamento superior

O visual robusto mas muito futurista faz do Hyundai Inster um actor personalizado no meio do trânsito urbano, com as formas compactas a serem realçadas pelas assinaturas luminosas em LED.

A bordo destaca-se a modularidade do citadino com todos os bancos a poderem ser rebatidos, com a bagageira a oferecer uma capacidade de 280 litros nas suas dimensões originais.

O condutor é ainda brindado com ecrãs de 10,25 polegadas para a instrumentação e o multimédia com navegação, dispondo ainda duma base de carregamento sem fios para telemóveis.

Na segurança e apoio à condução, o citadino eléctrico possui funcionalidades como a assistência preventiva de colisão frontal, sensores de estacionamento à frente e atrás, e câmara traseira.

Manutenção da faixa de rodagem com alerta de saída involuntária, velocidade de cruzeiro "inteligente" com stop & go, e assistências de condução em auto-estrada e de limite de velocidade são outras valências.

Em campanha para empresas, a entrada na gama do Inster arranca nos 19.250 euros (+ IVA), a que se somam 1.223 euros para despesas de legalização e transporte, e 500 euros para a pintura metalizada

