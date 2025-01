Ensaios em argila ''explicam'' porte guerreiro do Cupra Terramar

É actualmente a principal aposta da Cupra no que aos SUV diz respeito: o Terramar afirma a entrada da insígnia catalã numa nova era electrificada com soluções motrizes mild hybrid e híbrida plug-in.

E a confirmar essa estratégia estão as linhas desportivas a assegurarem uma presença audaciosa na estrada, enquanto o habitáculo ganhou uma personalidade muito própria.

Apontado a uma condução emotiva, equipa suspensão desportiva com direcção progressiva de série, sendo opcional a nova geração do controlo dinâmico do chassis (DCC) com amortecimento variável.

A realçar as suas proporções estão os modelos de argila à escala real, essenciais no processo de concepção dum automóvel para apreciar em pleno o resultado final.

"Desenhamos a essência do SUV, e transformamo-lo digitalmente para compreender os seus volumes", explica o designer de exteriores Alberto Torrecillas.

"Mas, se quisermos sentir verdadeiramente as superfícies e verificar se as proporções funcionam", é nessa altura que o barro assume o papel principal nesta história.

