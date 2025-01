Panoramic iDrive será novo painel de bordo dos futuros Neue Klasse da BMW

Nada como distinguir-se no CES 2025 com uma das tecnologias que irão equipar os futuros modelos da linha Neue Klasse da BMW.

Em estreia no salão de electrónica de consumo que decorre esta semana em Las Vegas está a versão quase final do novo iDrive da insígnia germânica, sendo peça central o ecrã Panoramic Vision.

O infoentretenimento terá como suporte o BMW Operating System X, um sistema global que será introduzido em todos os modelos da marca a partir do final deste ano.

Concepção única

O novo iDrive combina quatro elementos numa concepção única de visualização e operação, com o Panoramic Vision a integrar um visor head-up com dados a toda a largura da área inferior do pára-brisas.

Já o inovador (e opcional) BMW 3D Head-Up Display, localizado acima do Panoramic Vision, acrescenta ao painel todas as informações de navegação e condução autónoma no campo de visão do condutor.

Um simples gesto no novo ecrã multimédia, com tecnologia matricial de retroiluminação para uma melhor resolução digital, transfere os conteúdos seleccionados para o visor panorâmico.

O novo volante multifunções usa a abordagem shy-tech imprimida pela BMW ao iluminar os botões correspondentes para destacar as funções disponíveis.

Maior personalização

O novo Operating System X representa uma evolução do OS 9 mais recente da BMW mas com uma maior capacidade de actualização para acomodar funções adicionais.

Também a personalização de conteúdos atinge um novo patamar ao permitir configurações personalizadas no Panoramic Vision.

Por seu lado, o assistente pessoal "inteligente" da marca também evoluirá para um nível inédito, assistindo o condutor no uso das soluções mais adequadas durante a condução.

O futuro BMW Panoramic iDrive será integrado em todos os novos modelos do construtor a partir do final de 2025, independentemente das soluções motrizes que o equipam.

Associado a ele está a nova experiência sonora HypersonX para as futuras propostas da gama Neue Klasse, projectada pela divisão Sound Design Studio do grupo automóvel.

O espectro multidimensional adapta os sons a situações específicas de condução, criando uma interacção emocional entre carro e condutor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?