''Eléctrico'' Ford Puma Gen-E quer ser tão emocionante como o ST

Mustang Mach-E, Explorer, Capri… e agora o novo Puma Gen-E a alargar ainda mais a linha 100% electrificada da Ford no segmento de ligeiros de turismo.

O crossover mantém as principais linhas do modelo original, agora só com motorizações micro híbridas de 48 volts, mas com valências próprias que só um "eléctrico" oferece.

As reservas para o nosso país já estão abertas para as variantes Gen-E e Gen-E Premium, mas as entregas dos primeiros exemplares estão previstas apenas para a Primavera.

Postura desportiva

O Puma mantém-se como um dos pontos de lança da Ford na Europa, razão mais do que suficiente para manter as principais características na nova versão alimentada a electrões.

Por fora, o crossover urbano capta o espírito da última geração do modelo, mas com as necessárias alterações para torná-lo mais personalizado e aerodinâmico.

A dianteira em forma de "escudo" substitui a grelha convencional, com a nova secção frontal a inspirar-se directamente no Mustang Mach-E.

A postura mais desportiva reflecte-se na asa traseira que prolonga a linha do tejadilho, e nas jantes em liga leve de 17 ou 18 polegadas com um desenho exclusivo para o modelo.

Conectado com o mundo

O interior segue os mesmos passos do Puma mild hybrid recentemente reestilizado mas com uma apresentação bem mais elegante mas também muito pragmática.

Essa ideia está patente no painel de instrumentos de 12,8 polegadas e no ecrã multimédia de 12 com o infoentretenimento SYNC 4, a que se soma a consola central mais alta para guardar objectos maiores.

Os comandos físicos para as funções mais comuns estão reduzidos ao mínimo – volume do rádio, modos de condução e activação das câmaras –. com o acesso à climatização a ser com botões digitais.

Quanto à conectividade a bordo, pouco ou nada há a reclamar face à concorrência: ligação 5G, assistente vocal Alexa, navegação ligada à "nuvem" e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Como pequeno familiar urbano que se assume, o Puma Gen-E ganhou uma bagageira capaz de transportar mais volumes.

A arrumação MegaBox do Puma térmico passou a GigaBox neste "eléctrico", comportando até 574 litros de espaço, aos quais se somam mais 43 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

"Só" 376 km de autonomia

Quanto a motorizações, o Puma Gen-E dividido pelos acabamentos base e Premium equipa um novo propulsor eléctrico de 123,5 kWh (168 cv) e 290 Nm com um consumo médio de 13,1 kWh/100 km.

O pendor mais desportivo não foi ignorado, com o sprint dos zero aos 100 km/hora a fazer-se em oito segundos, tempo quase ao nível do extremo Puma ST e com uma resposta mais imediata da direcção.

Mais decepcionante parece ser a autonomia dada pela bateria de 43 kWh úteis, limitada a 376 quilómetros em estrada aberta, que sobe ao 523 quilómetros em circulação urbana.

O recarregamento de dez a 80% da capacidade do acumulador demora 23 minutos a 100 kW em corrente contínua.

Assistência evoluída

A "acompanhá-lo" estão avançados sistemas de apoio ao condutor, como o cruise control "inteligente" adaptativo com stop & go e manutenção de faixa. com acelerações e travagens mais suaves e naturais.

Pode ainda optar-se pelo assistente preditivo de velocidade para ajustar as descrições de curvas, assim como na entrada e saída de auto-estradas.

E, para facilitar as manobras na cidade ou em espaços confinados, pode contar com câmaras a 360 graus Em cidade, está disponível um sistema de câmara com

Comporta ainda a tecnologia opcional Dynamic Matrix LED com função Predictive Dynamic Bending Light, para iluminar onde é mais necessário, e câmaras a 360 graus para facilitar manobras a baixa velocidade.

As encomendas para o Ford Puma Gen-E já estão abertas, com a versão base a arrancar nos 35.843 euros, com a variante Gen-E Premium a custar 38.180 euros; entregas só na Primavera.

