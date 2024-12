Type 00 Concept dá entrada à Jaguar na nova era eléctrica

Depois da reinvenção radical da nova imagem da Jaguar, nada como revelar o protótipo que marcará o futuro eléctrico da marca nos próximos anos.

Chama-se Type Zero-Zero (Type 00) Concept a proposta de luxo, onde só falta o sete para apontá-lo directamente ao agente secreto James Bond.

O director de design reforça a ousadia da Jaguar ao lançar um "eléctrico" que criou um forte impacto graças a uma campanha de marketing nada comum.

"Alguns vão adorá-lo e outros podem nunca o fazer", afirmou Gerry McGovern na estreia do GT no Miami Art Week esta segunda-feira. "É isto a criatividade destemida".

Como exercício de estilo que é, o Jaguar Type Zero-Zero Concept prenuncia o os próximos três modelos da marca felina.

Não renega por completo o passado: as cores London Blue e Miami Pink inspiram-se no Type E que rompeu com os códigos da indústria automóvel.

Construído sobre a nova plataforma Jaguar Electric Architecture, assume formas minimalistas modernas e exuberantes.

As formas minimalistas percebem-se no capô gigantesco aliado a um perfil "fastback" e à ausência do vidro traseiro.

Depurado quanto baste no interior, os dois lugares rodeados por uma fabulosa mistura de materiais como a lã, latão e pedra, divididos pela consola central.

A exuberância digital está presente nos ecrãs multimédia e de instrumentação com animações tridimensionais.

O futuro GT de quatro portas, construído sobre a nova plataforma Jaguar Electrical Architecture, deverá passar dos cinco metros de comprimento.

À partida terá uma autonomia até 770 quilómetros, bastando 15 minutos de recarga para ganhar mais 320 quilómetros.

Com uns opíparos 1.000 cv de potência máxima, será também o modelo mais potente de sempre na história da marca.

A estreia oficial está marcada para o final de 2025, para depois chegar no ano seguinte às estradas mundiais.

