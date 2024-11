Toyota Yaris Hybrid 130 já é GR Sport com afinações especiais

O Toyota Yaris viu a gama alargada com o novo Hybrid 130 GR Sport em jeito de celebração dos 25 anos do compacto urbano, e está previsto chegar ao nosso país antes do próximo Verão.

A apelar a um desempenho mais vibrante está a decoração exterior e interior a captar o espírito da Gazoo Racing.

A pintar a carroçaria está o novo Storm Grey, exclusivo para esta versão, contrastado pelo tejadilho em Nightsky Black, mas também pode optar-se pelo tom inédito Forest Green.

O conjunto é realçado pelas jantes de 18 polegadas em liga leve com um novo desenho, e pelos logótipos da divisão desportiva da insígnia.

Novas cores exclusivas

A bordo pode contar-se com pespontos a vermelho nos estofos dos bancos e nos revestimentos, com detalhes no mesmo Storm Grey metalizado.

A experiência digital inclui um painel de instrumentos de 12,3 polegadas, alinhado com um ecrã multimédia de 10,5 polegadas, disponível apenas nas versões Luxury e GR Sport.

A abordagem Dual Hybrid do compacto aponta às necessidades motrizes do condutor, sendo dada à escolha o Hybrid 115 ou o Hybrid 130, sendo este exclusivo no nosso país para a variante com toque mais desportivo.

A segurança activa proporcionada pela solução T-Mate comporta a última geração do Toyota Safety Sense, com controlo de aceleração, travagem automática de emergência e manutenção de faixa.

Os sistemas de apoio também foram melhorados com a inclusão duma nova câmara e dum radar de maior alcance que detecta obstáculos e situações de risco mais cedo.

Afinações específicas

Na motorização nada muda no Yaris Hybrid 130: mantém-se o bloco de 1.5 litros de três cilindros com 92 cv e 120 Nm, com o motor eléctrico a contribuir com 60 kW (92 cv) e 185 Nm para 131 cv de potência combinada.

Mesmo se a suspensão foi afinada de forma específica para esta versão, para uma condução mais divertida graças a um chassis muito bem concebido para atacar as curvas, não se esperem acelerações alucinantes.

Os zero aos 100 km/hora fazem-se em 9,2 segundos para 175 km/hora de velocidade de ponta mas são os consumos combinados em redor dos 4,2 litros/100 km a entusiasmar.

Não há preços definidos para o Toyota Yaris Hybrid 130 GR Sport mas, sabendo-se que irá substituir a variante Premier Edition, não deverão ser muito diferentes dos 30.370 euros que se pedem por ele.

