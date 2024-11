Alfa Romeo 33 Stradale sob testes acelerados no circuito de Nardò

Nada como levar o protótipo 00 do Alfa Tomeo 33 Stradale para a pista de ensaios do centro técnico de Nardò para perceber o que vale o super desportivo em plena aceleração.

Os pilotos de testes da insígnia italiana estruturaram a sessão de testes para garantir a validação dos objectivos de desempenho do projecto, onde não faltam os 333 km/hora de velocidade de ponta.

Aerodinâmica, temperaturas máximas, sistemas de refrigeração do propulsor e insonorização do habitáculo foram parâmetros sob teste antes da entrega do primeiro exemplar em Itália no final de Dezembro.

Confirmados ficaram os menos de três segundos para bater os zero aos 100 km/hora, fruto dos mais de 620 cv debitados pelo V6 biturbo de 3.0 litros acoplado a uma caixa automática DCT de oito relações.

Os testes dinâmicos em Nardò seguiram-se a uma sessão realizada há algumas semanas no centro de ensaios de Balocco, onde a Alfa Romeo tem desenvolvido e preparado os seus modelos de competição desde 1962.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?