Renault promove recuperação de peças auto com obra de arte inédita

Poderá o Scénic E-Tech Electric servir de base a uma obra de arte mais do que original? Pois a Renault pôs essa "questão" aos artistas da Oficina Marques, um estúdio multidisciplinar de arte e design.

Em causa está a criação duma peça artística com matéria prima recolhida nas oficinas da sua rede de concessionários ou não fossem 90% dos componentes do "eléctrico" recicláveis no fim do ciclo de vida.

A reboque deste projecto está o conceito upcycling da construtora francesa, que não é mais do que o processo de transformar materiais descartados em novos objectos ou produtos de maior valor e utilidade.

Esta economia circular preconizada pela Renault foi o desafio lançado aos artistas Gezo Marques e José Aparício da lisboeta Oficina Marques.

Para construir a peça de arte, ambos estão a correr o país num Scénic 100% eléctrico, para recolher materiais ferrosos e plásticos, assim como cablagens, nas oficinas da rede de concessionários da marca.

A jornada, assim como todo o processo de criação, serão a base duma série de quatro episódios a passar nas plataformas online da Renault, retratando esta simbiose entre a arte e as práticas de upcycling.

Terminada a obra de arte sobre rodas, será depois leiloada para a receita obtida ser depois revertida para uma instituição apoiada pela construtora gaulesa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?