Tributo ao guerreiro: Jeep Wranger 4xe ganha Willys '41 Special Edition

Nada como homenagear o jipe que deu o tiro de partida para a aventura off-road, do que com uma série muito especial do Jeep Wrangler 4xe devidamente baptizado como Willys ‘41 Special Edition.

Oitenta anos passados sobre a chegada dos Aliados às praias da Normandia, para libertar a Europa do jugo nazi, capta os olhares pela forte semelhança com o modelo que definiu a reputação da marca.

As referências ao Willys são mais do que muitas, logo a começar pelo verde azeitona a pintar a chapa e pelo bege dos estofos e revestimentos interiores, sem esquecer a capota opcional no mesmo tom.

As jantes maciças de 17 polegadas, na mesma cor da carroçaria, são combinadas com pneus de 33 polegadas especialmente adaptados para cavalgarem terrenos difíceis como fazia o seu ancestral.

Os pára-choques em aço, os adesivos espalhados um pouco por todo lado e o medalhão ‘41 na alavanca das mudanças completam a ligação ao jipe da Segunda Guerra Mundial.

Do lado mecânico, não há quaisquer alterações neste Wrangler 4xe Willys ‘41 Special Edition: a equipá-lo está a mesma solução motriz híbrida plug-in de 381 cv e 637 Nm combinados com a bateria de 17,3 kWh.

Única má notícia nesta proposta? É exclusiva para a América do Norte por 57 mil euros, um valor bem abaixo dos 85.200 euros em que começa o off-roader no nosso país com o acabamento Sahara.

