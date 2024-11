Toyota RAV-X Concept aponta pistas para novo RAV4

O RAV4 mantém-se como um dos crossovers mais brilhantes que a Toyota já criou, com esta quinta geração lançada em 2018 a aproximar-se rapidamente da reforma.

Antes que isso aconteça, no entanto, a insígnia nipónica avança com um protótipo que dá algumas pistas sobre o seu sucessor, mas agora com uma terrível apetência para o off-road.

Inspirado nos protótipos de competição que fazem furor em ralis como o Dakar está este RAV-X Concept recriado pela divisão de peças e acessórios de competição da Toyota para os Estados Unidos.

Híbrido plug-in como base

Na base deste protótipo está a variante híbrida plug-in com 309 cv combinados a partir do bloco de 2.5 litros e dos dois propulsores eléctricos que confirmam a tracção integral.

A distância ao solo foi elevada em 5,1 cm com uma nova suspensão concebida parcialmente em alumínio forjado com amortecedores ajustáveis.

As vias também foram alargadas em 16 cm para uma melhor estabilidade "fora de estrada" enquanto as jantes de 17 polegadas em alumínio forjado equipam pneus próprios para o "todo o terreno".

O sistema motriz, assim como a tracção integral, não foram recalibrados, com excepção da entrada de ar, substituída por um sistema de admissão dinâmico.

Já o sistema de escape termina é composto por um silenciador de saída dupla, montado numa posição mais elevada do que no modelo original.

Pronto para o off-road

O Toyota RAV-X Concept equipa pára-choques específicos para melhorar os ângulos de ataque e de saída, com a área frontal a integrar várias entradas de ar para melhor refrigeração do motor e dos travões.

Placas metálicas e novos painéis de balanço oferecem uma protecção reforçada sob a carroçaria enquanto os guarda-lamas dão ao SUV um visual francamente desportivo.

Essa ideia é reforçada pela asa que prolonga o tejadilho, para melhor dinâmica a alta velocidade em terrenos com baixa aderência.

Revelado no SEMA Show que aconteceu em Las Vegas ao longo da última semana, o RAV-X Concept é reflecte o compromisso da Toyota em ultrapassar os limites da engenharia e do design automóvel.

"É mais do que apenas um protótipo", sublinha Mike Tripp, vice-presidente da Toyota Motor North América. "É uma declaração ousada do que é possível quando a inovação se cruza com o desempenho".

