Audi cria nova marca AUDI para a China e estreia carrinha E Concept

A Audi aponta ao mercado chinês com uma nova marca para apoiar uma gama inédita de modelos eléctricos concebidos apenas para aquele país.

Confusões à parte, a marca reassume o nome AUDI mas em letras capitulares, ao mesmo tempo que perde os quatro anéis que sempre distinguiram os seus modelos.

A apoiar a nova insígnia está a estreia dum protótipo eléctrico construído sobre a nova plataforma que foi criada em parceria com a chinesa SAIC.

775 cv de potência

Esticado até aos 4,90 de comprimento, o Audi E Concept equipa dois motores eléctricos com 570 kW (775 cv) e 800 Nm passados às quatro rodas.

Tal poder permite-lhe cumprir em 3,6 segundos os zero aos 100 km/hora, com a bateria de 100 kWh a permitir uma autonomia em redor dos 600 quilómetros.

E, para ganhar mais 300 quilómetros para terminar a viagem, basta uma espera de dez minutos num posto de carregamento ultra-rápido, como lhe permite a arquitectura eléctrica de 800 volts.

Depurado por fora

A nova Plataforma Digitalizada Avançada em que o E Concept se apoia deu uma grande liberdade aos estilistas da Audi para definir uma linguagem estética diferenciada.

Linhas redondas muito minimalistas definem o exterior, reforçada pelas ópticas LED e pelos gráficos luminosos à frente e atrás

A confirmar a silhueta Sportback está um tejadilho envidraçado plano e alongado, a conferir-lhe um forte dinamismo visual, também patente nas enormes jantes aerodinâmicas.

Interior digital

O interior espaçoso e digitalizado está pensado para oferecer uma forte experiência conectada, com o destaque a recair no enorme ecrã táctil encurvado a toda a largura do tabliê com uma resolução 4K.

Os espelhos dos retrovisores laterais foram substituídos por câmaras digitais, com as imagens a serem "reflectidas" naquele visor.

Um avatar de inteligência artificial, plasmado no Audi Assistant, oferece controlos tácteis ou vocais, enquanto logo abaixo, na consola central, está a barra Audi Control com outros recursos digitais.

O conforto pragmático que sempre definiu as propostas mais premium da insígnia germânica está nos revestimentos, com as portas a integrarem madeira iluminada e microfibra num desenho tridimensional.

O Audi E de produção deverá ser lançado no mercado chinês em meados de 2025, sendo o primeiro dos três modelos pensados para aquele país.

Os outros dois "eléctricos" estão pensados para os segmentos B e C mas, como a nova carrinha, nenhum deles está previsto para o mercado europeu.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?