Renault Emblème Concept: veja como é a vida a bordo

O Emblème Concept foi uma das figuras de proa da Renault no salão automóvel de Paris mas faltava conhecer o interior para perceber o rumo que a construtora irá imprimir nos seus futuros modelos.

Exemplar na estratégia de economia circular definida pela marca do losango, o protótipo reduz em 70% a pegada de carbono nos materiais utilizados como o aço, alumínio, plásticos, pneus, vidros e electrónica.

A shooting break futurista foi projectada de maneira a que metade deles, pelo menos, venham a ser reaproveitados, sendo mais de 90% recicláveis.

A Renault sublinha ainda que, ao longo do seu ciclo de vida, reduz até 90% as emissões de dióxido de carbono face a um veículo equivalente actualmente em produção.

A bateria desenvolvida pela Ampère assume a quase isenção de CO2 na sua produção, depois das parcerias com a Terrafame e a Vulcan Energy para fornecerem níquel e lítio com baixo teor de carbono.

O objectivo é reciclar estas matérias primas em circuito fechado, e integrar até 80% nos novos acumuladores que serão fabricados a partir de 2030.

Ambiente tecnológico

É impossível não reparar de imediato na enorme tela panorâmica de 48 polegadas montada sobre o tabliê mal se abrem as portas do Renault Emblème Concept.

O infoentretenimento aposta nos acessos intuitivos, com a maioria das funções a poderem serem controladas através dum segundo ecrã táctil em plano inferior, sem esquecer os botões no volante.

A separar o condutor do acompanhante está uma consola central maciça, a fazer adivinhar um espaço generoso no interior para guardar objectos de maior dimensão.

Não há muitos mais dados sobre as capacidades tecnológicas a bordo mas sempre se sabe que comporta inteligência artificial para optimizar a eficiência e a segurança.

O Active Driver Assist, já presente em outros modelos da Renault, também permite "delegar" funções nas longas viagens em auto-estrada, adaptando a condução ao traçado de forma preditiva.

Já o planeador de viagem propõe em tempo real o percurso mais adequado pela disponibilidade dos pontos de carregamento tendo em conta a evolução do consumo do veículo.

"Eléctrico" a hidrogénio

Tendo em conta esses parâmetros, nunca é demais salientar que o Emblème Concept é alimentado por um motor eléctrico de 160 kW (218 cv) sustentado por uma bateria de 40 kWh.

Se para o uso urbano do dia a dia é mais do que suficiente, para as viagens mais longas socorre-se duma pilha de combustível de 30 kW apoiada num depósito de 2,8 quilos de hidrogénio.

A Renault não avança dados concretos sobre a autonomia mas sempre adianta até 1.000 quilómetros, com duas paragens inferiores a cinco minutos para reabastecer o depósito de hidrogénio.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?