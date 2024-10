Pronto para os ralis? Lancia Ypsilon Rally4 HF já tem preço

O regresso da Lancia aos ralis já tinha sido confirmado quando revelou o novo Ypsilon, para agora essa visão ganhar forma com o Rally4 HF para simplificar a evolução de jovens pilotos na categoria Rally4.

A estreia dinâmica foi concretizada no centro de provas da Stellantis em Balocco na última sexta-feira, e anunciado o Trofeo Lancia Rally dividido por seis provas no campeonato italiano de ralis do próximo ano.

"Com 2026 marcado para ser o ano do Gamma", a ser produzido na fábrica da Stellantis em Melfi, "2025 é dedicado ao regresso do HF", assume Luca Napolitano, director executivo da insígnia italiana.

A sigla aparecerá primeiro no Ypsilon, para depois seguirem-se o SUV topo de gama, ficando para daqui a quatro anos o novo Delta decorado com o logótipo HF Integrale.

A alimentar o Ypsilon Rally4 HF está um bloco turbo de 1.2 litros e 3 cilindros com 212 cv, passados às rodas dianteiras através duma transmissão mecânica de cinco relações com e diferencial autoblocante.

Quem quiser aventurar-se no mundo dos ralis ao volante desta proposta, pode já encomendá-lo por 74.500 euros através da Stellantis Motorsport Racing Shop.

Gozo ao volante

Desconhecido é ainda o preço do Ypsilon HF 100% eléctrico (e a sua chegada ao mercado), com os seus 280 cv a permitirem uma aceleração em 5,8 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Com um visual inspirado nos modelos mais irreverentes na história da Lancia, o seu alto desempenho é combinado com uma suspensão rebaixada e vias mais largas.

Nada de surpreendente já que o bicampeão do mundial de ralis está a apoiar a insígnia italiana no seu desenvolvimento, em termos de calibração do motor e afinações do chassis.

A calibração dos motores e as afinações dos chassis de ambos os modelos foi supervisionada por Miki Biasion, bicampeão do mundial de ralis.

