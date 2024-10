Hyundai RN24 é um laboratório alucinante sobre rodas

Imagine um Hyundai Ioniq 5 N completamente "descascado" mas com um chassis inspirado no i20 N WRC que compete no Mundial de Ralis, com software de última geração para o máximo controlo e agilidade.

Pois o RN24 é a concretização dessa experiência, ao abrir caminho à próxima geração Rolling Labs para os desportivos de alto desempenho que a divisão N está a desenvolver.

Apresentado na última sexta-feira pela insígnia sul-coreana, durante a apresentação N Day 2024, o protótipo debita os mesmos 650 cv e 770 Nm às quatro rodas daquele SUV compacto.

Um kart brutal…

O RN24 é a mais recente evolução duma série inovadora de protótipos que preenchem a lacuna entre a tecnologia do desporto automóvel e os modelos de produção da divisão N.

Iniciado em 2012, sob a égide da linha Racing Midship (RM), o projecto inclui "eléctricos" como os RN22e e N Vision 74, estes Rolling Labs servem como bancos de ensaio para tecnologias de alto desempenho.

Neste verdadeiro "esqueleto" sobre rodas, apenas sobressai a gaiola de protecção e os elementos aerodinâmicos para colá-lo à estrada, como é exemplo a generosa asa traseira.

O chassis, assim como a suspensão e a direcção, tiveram como inspiração o i20 N WRC com que a Hyundai concorre no Mundial de Ralis, para suportar as manobras mais extremas.

Já o grupo motopropulsor é "roubado" ao Ioniq 5 N, com os dois motores eléctricos a debitarem 478 kW (650 cv) e 770 Nm nos "picos" de potência às quatro rodas motrizes.

O pacote de baterias com 84 kWh foi reconfigurado para reduzir em 34 cm a distância entre eixos, para 2,66 metros de comprimento, para conseguir um compacto citadino versátil para o segmento B.

Infelizmente, o peso dos acumuladores continua a ser colossal, contribuindo de forma decisiva para os quase 1.900 quilos deste protótipo completamente "despido" de elementos supérfluos.

O desempenho brutal é bem palpável, no entanto, com a Hyundai a "querer" levá-lo dos zero aos 100 km/hora abaixo dos 3,4 segundos do Ioniq 5 N, para uma velocidade de ponta a bater nos 240 km/hora.

… para gozar extremos...

Entre os elementos que distinguem o RN24 está o sistema áudio externo apoiado em duas colunas nos guarda-lamas traseiros, para além da configuração N Ative Sound+ do Ioniq 5 N.

A experiência auditiva é reforçada pela asa traseira, que actua como uma espécie de caixa de ressonância.

O objectivo é claro: combinar o desempenho eléctrico ao prazer auditivo para enriquecer a experiência de condução do piloto.

O desempenho da tecnologia mecânica do i20 N Rally 1 é simulado pelo controlo electrónico de binário segundo o modo Rally, simplificando o sistema em complexidade e custo para a futura montagem em carros de produção.

O volante do RN24 integra ainda recursos de controlo inspirados no WRC, permitindo gerir vários parâmetros em tempo real, como a potência do motor ou a travagem regenerativa.

O condutor pode assim ajustar a sensibilidade da aceleração e o equilíbrio da potência segundo as necessidades da estrada ou do circuito.

... e pôr travagem à prova

Soma-se ainda o e-Handbrake, que substitui os travões físicos convencionais para reduzir o peso do desportivo, imitando as técnicas de travagem em rali sem precisar duma instalação hidráulica pesada.

Não é esquecida a segurança, como é exemplo a gaiola de protecção em modo "exoesqueleto", com a aplicação da N Performance Parts a incluir as jantes forjadas de 19 polegadas do Elantra N.

A asa traseira dos desportivos da Hyundai Motorsport que competem no Touring Car Racing (TCR) melhora a agilidade e estabilidade; elementos impressos em 3D reforçam a rigidez e reduzem o peso.

"O RN24 exemplifica o compromisso da Hyundai N com o avanço da tecnologia do desporto automóvel eléctrico", explica Joon Park, vice-presidente do N Brand Management Group.

E confirma a prioridade dada à experiência de condução em vez simples especificações. "Este Rolling Lab prova que ainda há potencial inexplorado nos EVs de alto desempenho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?