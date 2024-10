Emoções electrizantes: Alpine A290 revela preços e abre encomendas

Se o Renault 5 E-Tech já tinha entusiasmado pelo piscar de olhos ao passado em modo 100% eléctrico, o Alpine A290 promete exaltar ainda mais os ânimos com o seu pendor profundamente desportivo.

Com os seus 218 cv de potência máxima e sprints de 6,4 segundos dos zero aos 100 km/hora, o primeiro modelo alimentado a electrões da insígnia gaulesa tem preços definidos e as encomendas já abriram.

Distribuído por quatro variantes, a que soma a série de lançamento Première Édition, a entrada na gama faz-se a partir dos 38.700 euros.

Visual musculado

Visual divertido e um interior muito tecnológico definem o novíssimo Alpine A290 que está prestes a chegar aos concessionários nacionais.

Se as formas são em tudo semelhantes ao R5 eléctrico, há pormenores neste hatchback que o distinguem de imediato, a começar pelo duplo X inscrito na assinatura luminosa em LED.

Não é mais do uma singela homenagem às faixas adesivas nas luzes de longo alcance que os carros de rali dos anos 70 e 80 exibiam.

As linhas musculadas, apoiadas em vias mais largas, dão-lhe a tão desejada agressividade na estrada, estilizada pelo desenho do pára-choques dianteiro e do difusor traseiro.

A inspiração dinâmica dada pelo A110 está patente nas pinças de travão Brembo de quatro pistões nas rodas dianteiras, "escondidas" atrás de jantes em liga leve de 19 polegadas.

A decorar o exterior está a cor Noir Profond, que é de série, podendo ser trocada pelo Bleu Alpine Vision, Gris Tornade Mat ou Blanc Nival para contrastar com o tejadilho em preto.

Interior muito desportivo

A bordo, o condutor é acolhido num habitáculo que exibe sem pudor os genes desportivos do A290, numa combinação de estofos em tecido azul, ou em pele Nappa nos tons Gris Evee e Bleu Profond.

A consola central, em tudo semelhante à que monta o Alpine A110, integra os selectores de marcha, com o volante desportivo a inclui o botão rotativo RCH para calibrar a regeneração.

Herdado do mundo da Fórmula 1 está o botão OV, do inglês overtake, a oferecer a potência durante dez segundos para as ultrapassagens ou apenas para o puro gozo de acelerar a fundo.

Soma-se ainda a última geração de tecnologias de segurança activa e passiva, que pode ir até 26 ajudas à condução para tirar o máximo prazer de condução.

Diversão na estrada

São quatro as variantes a comporem a linha A290 – GT, GT Premium, GT Performance e GTS –, com a série especial Première Édition, limitada a 1.955 exemplares, a realçar a natureza exclusiva do "eléctrico".

Os GT e GT Premium montam um propulsor de 130 kW (177 cv) e 285 Nm, apoiado numa bateria de 52 kWh para uma autonomia até 380 quilómetros, e recarregável a 100 kW em corrente contínua.

Os GT Performance e GTS vêem potência e binário elevados aos 160 kW (218 cv) e 300 Nm para acelerar dos zero aos 100 km/hora em 6,4 segundos, menos um segundo do que as duas primeiras variantes.

Com uma velocidade de ponta de 170 km/hora, a mesma bateria de 52 kWh, também recarregável a 100 kW, oferece uma autonomia até 361 quilómetros.

O destaque nesta fase de lançamento está mesmo na versão Première Édition, série limitada a 1.955 exemplares em homenagem à criação da marca por Jean Rédélé em 1955.

Derivado do topo de gama A290 GTS, o Noir Profond que pinta a carroçaria é realçado pela linha do tejadilho em Bleu Mat e pelas pinças de travão em Bleu Alpine.

As jantes em liga leve Snowflake de 19 polegadas, em preto brilhante, equipam pneus Pilot Sport 5 especialmente desenvolvidos pela Michelin para o hatchback.

O interior em pele Nappa inclui um sistema de alta fidelidade da Devialet, com 615 watts de potência sonora distribuída por nove altifalantes, com a placa numerada a realçar a exclusividade desta série.

Para este Première Édition são ainda propostas três pinturas opcionais – La Beta, La Bleue e La Grise – enriquecidas com detalhes exclusivos.

Versão Potência / Binário Autonomia Preço GT 177 cv / 285 Nm Até 380 km Desde 38.700 euros GT Premium 177 cv / 285 Nm Até 378 km Desde 41.900 euros GT Performance 218 cv / 300 Nm Até 361 km Desde 41.900 euros GTS 218 cv / 300 Nm Até 361 km Desde 44.900 euros Première Édition 218 cv / 300 Nm Até 361 km Desde 46.200 euros

