Skoda Kodiaq está maior; híbrido 'plug-in' com 120 km eléctricos

A Skoda deu mais um e decidido passo rumo à electrificação com o lançamento do Kodiaq. E, a marcar esta segunda geração está uma variante híbrida plug-in com mais de 100 quilómetros de autonomia.

Mais requintado e tecnológico do que nunca, o SUV de sete lugares (que também pode ser só de cinco) está maior para dar o melhor espaço e conforto aos ocupantes.

Para o nosso país estão previstas versões micro híbridas de 150 cv e híbridas plug-in de 204 cv, já com preços definidos e reservas abertas.

Modern Solid em destaque

A Skoda prossegue a bom ritmo a electrificação da gama: depois dos "eléctricos" Enyaq, Enyaq Coupé e do novíssimo Elroq, o Kodiaq segue os passos do Superb Combi no campo dos híbridos plug-in.

Para esta segunda geração, o SUV de grande porte exibe os primeiros elementos da nova linguagem estilística Modern Solid, com linhas rectilíneas mas com nervuras bem definidas nas superfícies planas.

A grelha de dimensões generosas, que é já imagem de marca da insígnia checa, está ladeada por ópticas divididas em dois blocos, com os faróis a poderem ser opcionalmente LED Matrix.

A definir a traseira, com um novo pára-choques como acontece à frente, estão os farolins LED com a nova assinatura luminosa em forma de C e "piscas" dinâmicos.

Não faltam molduras de plástico em preto na parte inferior da carroçaria e nas cavas das rodas, que podem ser de 18 ou 19 polegadas.

Qualidade ao nível dum premium

O interior é amplo quanto basta para transportar cinco ou sete pessoas, segundo a configuração escolhida, mas sempre com muito espaço e conforto a bordo.

Afinal, não é por acaso que o Kodiaq cresceu para os 4,76 metros de comprimento, com a distância entre eixos a atingir agora os 2,79 metros.

Como familiar que é, a capacidade da bagageira chega aos 745 litros na variante de cinco lugares, com a de sete a variar dos 340 aos 845 litros, sem ou com a terceira fila de bancos rebatidos.

Notável é o ambiente tecnológico e a elevada qualidade dos acabamentos que quase o colocam num patamar muito próximo das propostas das marcas premium.

O posto de condução é definido por painel de instrumentos de 10,25 polegadas, alinhado com um ecrã multimédia de 13 polegadas e, em estreia, com um visor head-up de realidade aumentada.

Logo abaixo, na parte superior da consola central, estão os novos Smart Dials com ecrãs digitais integrados para o rápido acesso às funcionalidades mais comuns como a climatização.

Pode ainda contar-se com a versão mais recente da aplicação MySkoda com ChatGPT, integrado no assistente vocal Laura, para facilitar a vida a do condutor e dos acompanhantes.

Híbrido em força

A gama Kodiaq para o nosso país é inicialmente composta pelo micro híbrido 1.5 TSI com tecnologia de 48 volts para uns globais 150 cv e 250 Nm, e caixa automática DSG de sete relações

O topo de gama é assumido pela variante híbrida plug-in com os 204 cv e 350 Nm obtidos a partir do bloco 1.5 TSI e do propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv), e com transmissão automática DSG de seis velocidades.

A bateria de 25,7 kWh brutos oferece uma autonomia a bater nos 120 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 26 minutos a 50 kW em corrente contínua ou em 2h30 a 11 kW em corrente alternada.

Mais tarde seguir-se-á a versão diesel 2.0 TDI de 150 cv e 360 Nm nas versões de cinco ou sete lugares, e associada à mesma caixa automática do micro híbrido a gasolina.

Sem surpresas, o Skoda Kodiaq está equipado com os assistentes à condução que se esperam num automóvel moderno, e que vão bem além do sistema de infoentretenimento e respectiva conectividade.

Entre as soluções mais notáveis está o estacionamento automático, enquanto o Side Assist e Travel Assist foram devidamente actualizados.

O pacote opcional Assisted Drive com Travel Assist inclui o assistente de faixa de rodagem adaptativo e o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo e preditivo.

Motorização Versão Preço 1.5 TSI 150 cv mHEV DSG (7 lugares) Kodiaq 43.453 euros 1.5 TSI 150 cv mHEV DSG (7 lugares) Sportline 50.065 euros 1.5 TSI 204 cv PHEV DSG Kodiaq 46.046 euros 1.5 TSI 204 cv PHEV DSG Sportline 52.492 euros

