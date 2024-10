BMW vai fabricar 50 Skytop… e já estão todos vendidos!

Se ficou maravilhado com o Skytop Concept que a BMW levou este ano ao Concorso d’Eleganza Villa d’Este, em Itália, saiba que vão ser produzidos 50 exemplares numa edição muito especial.

A decisão foi anunciada esta semana por Adrian van Hooydonk, responsável pelo departamento de design num evento da House of BMW em Milão, onde o protótipo esteve de novo em exposição.

Concorrer a um dos desportivos é um eufemismo porque a marca explica que todas as unidades já encontraram dono num piscar de olhos.

Estética intemporal

Seguindo os mesmo trilhos do BMW 3.0 CSL, estreado em 2022 pelos 50 anos da divisão M, o BMW Skytop combina uma condução apaixonante com um visual elegante e intemporal.

Inspirado pelo Série 8, o roadster assume-se como um descapotável ao estilo de um targa, definido pela simplicidade das suas linhas.

É reintroduzido o tradicional "nariz de tubarão" da marca mas agora sublinhado pela grelha mais angular em forma de duplo rim, com a parte inferior do pára-choques a dar-lhe um visual francamente feroz.

A traseira parece derivar do Z8 mas com linhas mais suaves, com as duas ponteiras de escape integradas no difusor a confirmarem que a construtora, definitivamente, não irá abandonar os motores de combustão.

Luxo exclusivo a bordo

O interior muito elegante, com os bancos e os painéis forrados em pele, apresenta-se no mesmo castanho avermelhado usado no tejadilho em lona.

Aplicações de cristal embutidas no posto de condução dão o tom distinto e sumptuoso dum verdadeiro descapotável de luxo definido pela sua exclusividade.

Tecnologia a bordo também não falta, como comprova o Live Cockpit Professional com o visor head-up a cores a projectar no pára-brisas os dados de condução e de navegação.

O esquema de cores escolhido garante uma transição suave do interior para o exterior, com o tom castanho avermelhado do tejadilho a fluir suavemente para o Floating Sundown Silver da carroçaria.

Potência extrema

E o que se esconde sob o capô deste BMW Skytop? Nada mais, nada menos do que com o mais poderoso "arsenal" motriz da insígnia germânica.

Trata-se do já bem conhecido V8 M TwinPower Turbo de 4.4 litros com uns estrondosos 625 cv e 750 Nm, aliado a uma transmissão Steptronic Sport de oito relações.

A "maximizar" a tracção integral está o sistema BMW xDrive para distribuir a potência e o binário entre as quatro rodas, optimizando a estabilidade e a dinâmica de condução em qualquer adversidade.

Com esta configuração mecânica, o feliz condutor desta obra de arte pode contar com um tempo de "espera" de 3,3 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora.

Quanto a preços, nem sequer valeu a pena a BMW avançar com números já que todos os 50 exemplares estão vendidos, mesmo antes de subirem à linha de montagem.

