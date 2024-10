Rolls-Royce actualiza Ghost com mais requinte… mas não larga o V12!

É apontado a um público selecto, como qualquer Rolls-Royce, mas nunca é demais sublinhar a reactualização do Ghost Series II lançado originalmente em 2020.

Por fora, as evoluções são mais do que subtis, patentes no redesenho do pára-choques frontal, a destacar a grelha iluminada, e pelas novas ópticas à frente e atrás, sem esquecer novas jantes de 22 polegadas.

No habitáculo, as alterações são ainda mais reduzidas, destacando-se a evolução para um sistema de infoentretenimento de última geração, e uma instrumentação digital idêntica à do Spectre eléctrico.

E, embora seja o Rolls-Royce mais orientado para o condutor, quem viajar atrás não poderá criticar a falta de conforto nesta peça de arte sobre rodas.

Cada vez menos na moda, a pele é substituída por tecidos extremamente requintados com bordados únicos, e com a possibilidade de decorar as superfícies com micro perfurações.

Os ecrãs multimédia montados nas costas dos bancos dianteiros permitem ligar dispositivos externos via Bluetooth para exibirem conteúdos de forma independente.

Dinâmico quanto baste

Sendo um verdadeiro "tapete voador" graças ao sistema de amortecimento Planar Suspension, não falta poder dinâmico ao Rolls-Royce Ghost Series II.

Sob o enorme capô mantém-se o V12 biturbo de 6,75 litros de 571 cv e 850 Nm, alinhado com uma caixa automática de oito relações, e associado à direcção às quatro rodas e à tracção integral.

O Ghost Extended, assim como a variante Black Badge beneficiam do mesmo tratamento, com o primeiro a ganhar mais 17 cm para chegar aos 3,5 metros de distância entre eixos.

O segundo ganha mais 29 cv e 50 Nm, para chegar aos 600 cv e 900 Nm, e conseguir acelerações em 4,8 segundos dos zero aos 100 km/hora; um fenómeno para uma berlina que pesa mais de 2,5 toneladas.

A Rolls-Royce não avançou quando chegará ao mercado o renovado Ghost Series II nem sequer o preço de partida… que deverá ser milionário!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?