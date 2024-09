Acura Performance EV lança Honda para nova era eléctrica

O Acura Performance EV Concept dá o tiro de partida para a próxima geração de modelos 100% eléctricos da insígnia norte-americana, depois de ter sido estreado em Agosto no Monterey Car Week.

Concebido sobre uma inédita plataforma desenvolvida pela Honda, o super desportivo será também o primeiro modelo a ser produzido no novo EV Hub da construtora nipónica no estado do Ohio.

Definido por uma silhueta coupé com as laterais profundamente esculpidas, o desenho dos farolins e do difusor são uma espécie de tributo à segunda geração do Honda NSX.

A postura atlética é acentuada pela longa distância entre eixos e saliências curtas, sem esquecer os arcos de roda musculados para acolher jantes de 23 polegadas para pneus 295/35 de alto desempenho.

O desenho escultural das rodas inclui bordas maquinadas e escovadas, e um padrão de raios exclusivo com espaçamento variável, para dar a sensação de movimento mesmo quando o carro está parado.

O protótipo tira o máximo partido da extrema liberdade de desenho dada pela nova plataforma eléctrica da Honda que "alarga ainda mais os limites do design", afirmou Dave Marek, director criativo da Acura.

Ainda sem quaisquer dados técnicos, o modelo de produção do Acura Performance EV Concept deverá começar a ser fabricado no final de 2025, sem se saber se chegará à Europa com aquela designação.

