Nissan Ariya mais feroz do que nunca em modo Nismo

Está oficializado o regresso da Nismo às estradas europeias com um Nissan Ariya devidamente reconfigurado para dar as melhores emoções eléctricas.

Equipado com dois propulsores para 320 kW (435 cv) e 600 Nm combinados, oferece uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em redor dos cinco segundos.

Mais excitantes serão as recuperações entre os 80 e os 120 km/hora, para o qual lhe bastam 2,4 segundos.

Dados sobre a autonomia da bateria com 91 kWh brutos não foram adiantados mas é previsível que permita conduzir até 500 quilómetros entre carregamentos até 130 kW em corrente contínua.

e-4ORCE em acção

O Ariya Nismo equipa ainda a tecnologia e-4ORCE devidamente recalibrada para um desempenho superior às quatro rodas como num verdadeiro desportivo.

Consegue suprimir a subviragem em momentos de alta aceleração ao mesmo tempo que oferece uma redução de 12% no desempenho do rastreio em linha comparativamente à tecnologia original.

A insígnia nipónica realça ainda o desempenho em curva, com uma estabilidade lateral superior à oferecida pelo emocionante Nissan GT-R Nismo.

A suspensão dinâmica, com molas, estabilizadores e amortecedores modificados, trabalha em conjunto com um chassis bem equilibrado para eliminar movimentos desnecessários.

Além de aumentar o controlo do movimento de rolamento, oferece um nível melhorado de rigidez na estrada.

A direcção assistida, em conjunto com a suspensão, também altera a sensação de condução de acordo com a velocidade imprimida, para reforçar a sua estabilidade, mesmo em percursos mais tortuosos.

Soma-se ainda a solução i-Booster para aumentar a eficácia dos travões, enquanto o modo de condução Nismo reforça a sensação de aceleração consistente e suave ao longo de toda a condução.

Os pneus Pilot Sport EV da Michelin "calçam" as novas jantes Enkei MAT Process de 20 polegadas com raios finos para um menor peso e resistência.

Decoração a condizer

Face a tal poder na estrada, teria de haver uma decoração a condizer para o Nissan Ariya Nismo, distinguido com uma pintura bicolor em preto e cinza antracite.

Deflectores adicionais estão montados nas extremidades do pára-choques frontal, com a popa a ganhar uma nova asa e o difusor a ter um desenho específico para aumentar a força descendente.

E, a confirmar de que se trata de um Ariya cheio de garra, destacam-se os símbolos da Nismo nas decorações do divisor e do difusor.

A bordo, saltam à vista os assentos anatómicos Nismo, numa replicação dos bancos dos monolugares da Fórmula E para encaixar condutor e acompanhantes de forma perfeita.

Já o tabliê é forrado a Alcantara com pespontos a vermelho, com o posto de condução a ganhar um volante plano com o marcador a encarnado colocado às 12 horas.

As vendas do Nissan Ariya Nismo estão previstas para Janeiro de 2025, ficando por definir os preços para o nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?