Autonomia até 560 km: Kia EV3 já tem preços

O Caramulo Motorfestival realizado no último fim de semana foi o palco escolhido para a apresentação nacional do novo Kia EV3.

O crossover segue os passos eléctricos já definidos pelos "irmãos" EV6 e EV9 com uma motorização evoluída associada à Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) da construtora sul-coreana.

Proposto em três níveis de equipamento – Drive, Tech e GT-Line – e com duas baterias à escolha, já tem definidos os preços para toda a gama, com a entrada nos concessionários a acontecer em Novembro.

Duas baterias à escolha

Sempre com o mesmo propulsor eléctrico de 150 kW (204 cv) e 283 Nm, o acabamento Drive compreende a bateria de 58,3 kWh brutos para 430 quilómetros entre cargas a 101 kW em corrente contínua.

Já os acabamentos Tech e GT-Line equipam uma bateria de 81,4 kWh brutos para autonomias até 560 quilómetros, sendo ela recarregável em corrente contínua a 128 kWh.

Em termos de prestações, o primeiro acelera dos zero aos 100 km/hora em 7,5 segundos, com os outros dois a somarem mais quatro décimas de segundo, para uma velocidade de ponta de 170 km/hora.

Os carregamentos em corrente alternada fazem-se até 11 kW, para só em 2026 ser proposta uma solução opcional até 22 kW.

Robusto quanto baste

O Kia EV3 segue de forma fiel as linhas do protótipo, patente no capô e no tejadilho muito rectilíneos, e com a frente e a traseira muito cúbicas.

Saliências curtas, arcos das rodas angulares e protecções maciças na carroçaria distinguem ainda o SUV compacto, definido pelas dimensões muito generosas.

Os 4,30 metros que tem de comprimento por 1,85 de largura e 1,56 m de altura fazem dele um familiar ideal para a cidade, com os 2,68 metros de distância entre eixos a assegurar bom espaço a bordo.

Essa ideia reflecte-se na capacidade da bagageira, com os 460 litros a distingui-lo da concorrência, que podem ser elevados até aos 1.251 com os bancos traseiros rebatidos.

Interior espaçoso

Modernidade, funcionalidade e espaço a bordo destacam o habitáculo do Kia EV3, a começar pelo tabliê refinado onde assentam o painel de instrumentação e o ecrã multimédia, ambos de 12,3 polegadas.

O conjunto é complementado pelo visor head-up de 12 polegadas "roubado" ao EV9 e por um pequeno ecrã de 5,3 polegadas, entre a instrumentação e o multimédia, para ajustar a climatização.

No volante, os botões permitem controlar os modos de condução, velocidade de cruzeiro, navegação e infoentretenimento, sendo estes dois últimos compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Teclas hápticas na faixa abaixo do visor central dão acesso a outras configurações enquanto o assistente vocal, alimentado pela inteligência artificial do ChatGPT, é uma estreia num "eléctrico" da marca.

O uso de materiais sustentáveis continua a ser lema nos modelos mais recentes da Kia, com os revestimentos a serem em tecido reciclado e em plástico de polietileno tereftalato (PET).

Nos apoios ao condutor, possui controlo da vectorização dinâmica de binário eléctrico, prevenção de colisões frontais, manutenção na faixa de rodagem e assistência à condução em auto-estrada.

A prevenção de colisões no estacionamento em marcha-atrás e o sistema "inteligente" de auxílio remoto ao parqueamento proporcionam um apoio adicional aos condutores.

Versão Preços (Particulares) Com Campanha Preços (Empresas) EV3 Drive 39.900 euros 39.500 euros 30.447 euros + IVA EV3 Tech 44.500 euros 43.900 euros 33.699 euros + IVA EV3 GT-Line 47.500 euros 46.500 euros 36.138 euros + IVA

