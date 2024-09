Skoda Elroq despe a camuflagem… mas só em desenho!

À medida que se aproxima a data de estreia do novo Skoda Elroq, a insígnia checa avança com mais uns aperitivos que dão um vislumbre mais conciso de como será o crossover 100% eléctrico.

Revelado que está o interior, foi agora o momento para tirar a camuflagem e exibir as linhas gerais do modelo nos esboços a partir dos quais foi dado o tiro de partida.

A dianteira é definida pelas ópticas divididas em dois níveis, como já tinha sido explorada no Kamiq, mas agora com um visual muito mais fluido.

Essa ideia é reforçada pela junção com a nova grelha Tech Deck, naquele que é o primeiro modelo da Skoda a adoptar a nova linguagem estética Modern Solid.

Se os desenhos não mostram com clareza como é de lado, atrás percebem-se as linhas clássicas dos crossovers actuais, com os farolins afilados e a asa a prolongar o tejadilho do veículo.

O pára-choques adopta uma estrutura em favo de mel muito expressiva, com as saídas de ar nas extremidades a ampliarem a largura do carro.

Com estreia mundial agendada para o Outono, o Skoda Elroq irá oferecer potências de 125 kW (170 cv) a 220 kW (299 cv), bem como uma autonomia superior a 560 quilómetros segundo o ciclo combinado WLTP.

