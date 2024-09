Novo Audi Q5 mais electrificado mas sem perder o 'diesel'

Está revelada a terceira geração dum dos campeões de venda da Audi: o Q5 ganha novas tecnologias e uma gama alargada de motorizações electrificadas ao adoptar a Premium Platform Combustion (PPC).

Definido por linhas mais incisivas a compor um corpo maciço, a gama é composta inicialmente por soluções mild hybrid a gasolina e gasóleo, ficando para uma segunda fase as opções híbridas plug-in.

A chegada ao mercado nacional dos primeiros exemplares deverá acontecer ainda antes do final do ano, ficando por definir os preços de cada variante.

Renovação acelerada

A Audi já tinha sublinhado que 2024 seria um ano charneira para a marca dos quatro anéis com a renovação acelerada da sua oferta automóvel.

Remodelado que foi o A3, seguiram-se os novos A5 e A6 e-tron, a que seguiu a evolução estética e mecânica do e-tron GT.

Segue-se agora o Q5 com uma evolução estética patente no redesenho da grelha Singleframe ladeada por novas entradas de ar.

O SUV tem ainda direito aos mesmos grupos ópticos afilados do A5 e A6 e-tron, que podem ser Matrix LED como opção, capazes de oferecem até oito assinaturas luminosas personalizáveis.

O mesmo acontece na traseira, com os farolins unidos por uma faixa de luz em LED, sendo o conjunto realçado pelas jantes de 18 polegadas de série.

A linha S line ganha rodas de 19 polegadas, sendo de 20 na versão desportiva SQ5, com as jantes forjadas de 21 polegadas a serem propostas como opção.

As dimensões quase não se alteram face ao antecessor, espraiando-se por 4,72 metros de comprimento com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,82 metros e a bagageira nos 520 litros de capacidade.

Habitáculo de luxo

A vida a bordo do Audi Q5 segue as mesmas premissas do recente A5, definido pelo painel digital a juntar a instrumentação e o infoentretenimento, com a opção de um terceiro ecrã para o acompanhante.

A nova arquitectura electrónica com Google integrado oferece uma conectividade optimizada e inúmeras funções e equipamentos; até um avatar pode ser criado para auxiliar o condutor a usar o sistema.

Quanto aos apoios à condução, a marca dos quatro anéis indica que o controlo da velocidade de cruzeiro, a manutenção de faixa e a assistência ao estacionamento são de série logo na entrada na gama.

GPS com realidade aumentada projectada no visor head-up, assistente de voz baseado em inteligência artificial, e funções de conforto como bancos eléctricos aquecidos e ventilados também integram a oferta.

Sempre micro-híbrido

A entrada na gama deste SUV faz-se com o bloco TFSI de 2.0 litros de 204 cv e 340 Nm alinhado com a caixa automática S tronic de sete relações, sendo opcional a variante quattro de tracção integral.

Segue-se o diesel 2.0 TDI de 204 cv e 400 Nm, este sim já equipado com a tracção total quattro, com as três opções a disporem dum motor eléctrico a darem um impulso de 24 cv e 230 Nm nas acelerações.

O topo de gama, que é também micro híbrido, é ocupado pela variante SQ5 TFSI com um V6 de 3.0 litros para uma potência 367 cv e 550 Nm.

O desportivo tem a velocidade máxima trancada electronicamente nos 250 km/hora, bastando-lhe 4,5 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Mais tarde chegarão as versões híbridas plug-in de 299 e 367 cv, com a bateria de 25,7 kWh brutos a oferecer uma autonomia eléctrica superior a 100 quilómetros.

Todas as propostas têm direcção progressiva melhorada, amortecedores clássicos de série mas com adaptação passiva às deficiências do piso, podendo optar-se pela adaptativa com suspensão pneumática.

Ainda sem preços definidos para o mercado nacional, a gama do Audi Q5 na Alemanha começa nos 52.300 euros, com o SQ5 a ser proposto a partir dos 82.900 euros.

