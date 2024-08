Um híbrido com 920 cv? Lamborghini Temerario substitui Huracán

Entristecido por ver o Lamborghini Huracán a caminhar rapidamente para o seu fim anunciado? Anime-se porque em breve chegará o Temerario que irá substituí-lo… em modo híbrido!

Para a história fica o V10 atmosférico, a dar o lugar a um V8 biturbo de 4.0 litros, associado a três motores eléctricos e a uma bateria de 3,8 kWh para uma potência global de 920 cv.

Os rivais já estão definidos para esta besta electrificada, com o Ferrari 296 GTB e o McLaren 750S à cabeça a disputarem-lhe o protagonismo.

Imponente na estrada

O Monterey Car Week, que aconteceu em meados deste mês na californiana Pebble Beach, foi o palco escolhido pela Lamborghini para revelar a sua mais recente proposta híbrida plug-in.

Chama-se Temerario e, como o nome indica, assume linhas arrojadas sem fugir ao espírito de família da marca, apoiadas numa mecânica de fazer crescer água na boca.

Mais compacto do que o Revuelto, nem por isso fica menos imponente graças aos 4,71 metros de comprimento e dois de largura que tem, com a altura a fixar-se nos 1,20 metros.

Definido pelo capô longo a terminar num "nariz de tubarão" e com uma silhueta derivada do "irmão" hibridizado Revuelto, a assinatura do conjunto é afinal bem distinta.

Contra as garras em forma de Y são destacadas as formas hexagonais nas luzes diurnas e nos farolins, assim como nas entradas de ar laterais e nas saídas dos escapes montados acima da chapa de matrícula.

Força descendente aprimorada

A aerodinâmica foi alvo de especial atenção para conseguir uma força descendente superior em 103% face ao Huracán Evo.

Para tal poder estão as portas côncavas e a pequena asa traseira fixa, assim como os geradores de vórtices sob a carroçaria, e sem esquecer o difusor cuja área cresceu 70% face àquele super desportivo.

O tejadilho "oco" e as entradas de ar traseiras desenhadas acima da linha de ombros canalizam o fluxo de ar para reforçar o arrefecimento do V8 biturbo em 20% face ao conseguido pelo "antecessor".

O sistema de travagem também é 50% mais eficiente graças aos deflectores integrados nos braços da suspensão e aos canais de ar sob os faróis.

Ambos os elementos dirigem o fluxo de ar para discos de travão carbono-cerâmicos com 410 mm de diâmetro e 38 mm de espessura, "presos" por pinças de dez pistões.

O chassis em alumínio integra uma nova liga de alta resistência para aumentar em 20% a rigidez torcional mas, apesar do uso intensivo de materiais mais leves, o Temerário fica a pesar 1.690 quilos em vazio.

Os 200 quilos a mais face ao Huracán podem ser aligeirados em 25 quilos ao optar-se pelo pacote Alleggerita, com polímeros reforçados com fibra de carbono nos painéis das portas, bancos, asa traseira e tampa do motor.

Luxo desportivo ao volante

A atmosfera a bordo é luxuosa e desportiva quanto baste, com o couro e a fibra de carbono a dominarem o habitáculo, sendo opcionais no tabliê, consola central, saídas de ar e coluna da direcção.

Uma vez instalado nos bancos desportivos aquecidos, ventilados e ajustáveis até 18 posições por via eléctrica, o "piloto" é confrontado com um posto de condução em tudo semelhante ao do Revuelto.

Um ecrã multimédia vertical de 8,4 polegadas ao centro controla o infoentretenimento, podendo ser movidos conteúdos para a instrumentação de 12,3 polegadas ou para o visor de 9,1 polegadas do acompanhante.

V8 biturbo em modo híbrido…

O coração deste novo super híbrido é inédito ou não tivessem os engenheiros da Lamborghini concebido o V8 biturbo de 4.0 litros com 800 cv e 730 Nm a partir duma folha de papel em branco.

A apoiar a aceleração está um propulsor eléctrico de fluxo axial montado entre o bloco de combustão e a caixa automática de dupla embraiagem com oito relações.

A tracção integral "dada" pelos dois motores eléctricos montados no eixo dianteiro fazem dele um animal na pista ou na estrada: 343 km/hora de velocidade de ponta, e 2,7 segundos para bater nos 100 km/hora.

A bateria de 3,8 kWh para uma condução 100% eléctrica até dez quilómetros, sendo recarregável em 30 minutos a 7,4 kWh em corrente alternada.

O volante inspirado no mundo da competição mantém à esquerda o botão rotativo para os modos Città, Strada, Sport e Corsa, agora associados às funções electrificadas Recharge, Hybride e Performance.

…com filmagens a bordo

É nos modos Sport e Corsa que muda por completo o comportamento do Temerario para explorar os 920 cv de potência combinada.

A caixa automática torna-se mais responsiva e a suspensão bem mais firme, com o som do V8 a mostrar-se em todo o seu esplendor.

O sistema híbrido é calibrado para aproveitar o máximo desempenho dos motores eléctricos, distribuindo de forma independente o binário às rodas dianteiras para optimizar e aumentar a velocidade em curva.

Se se quiser apimentar a emoção, nada como optar pela função Drift para facilita as derrapagens, com as façanhas a serem acompanhadas através do Vision Unit da Lamborghini.

O sistema opcional compreende três câmaras a bordo para filmarem a pista e o painel e bordo, assim como o sorriso do condutor face aos esgares de pânico do acompanhante em manobras mais radicais.

