Porsche Panamera mais bruto com 782 cv para Turbo S E-Hybrid

Há dois novos Panamera para animar os fãs da Porsche: a gama comporta agora a versão GTS mas são os 782 cv da variante Turbo S E-Hybrid que prometem animar as hostes porchistas.

Ambos equipam um V8 biturbo de 4.0 litros mas com abordagens bem distintas, com o primeiro a apontar ao puro desempenho mas em modo 100% térmico.

Mais potente do que o antecessor em 20 cv e 40 Nm, o Panamera GTS debita 500 cv e 660 Nm para reivindicar 302 km/hora de velocidade máxima, e apenas 3,8 segundos para ir dos zero aos 100 km/hora.

A dar o tom brutal na estrada está um novo sistema de escapamento desportivo, suspensão pneumática activa e vectorização de binário.

Quanto à estética, distingue-se da restante gama pelo pára-choques dianteiro exclusivo e pelo pacote Sport Design, que é de série, assim como o pacote Sport Chrono.

Com o Panamera Turbo S E-Hybrid, é toda uma abordagem diferenciada que se destaca, a começar pelo V8 biturbo associado a um propulsor eléctrico integrado na transmissão automática PDK de oito relações.

São 782 cv e 1.000 Nm a levarem-no dos zero aos 100 km/hora em 2,9 segundos para uma velocidade de ponta de 325 km/hora.

A bateria de 25,9 kWh brutos permite uma autonomia 100% eléctrica até 85 quilómetros, com o recarregamento completo a fazer-se em 2h40 em corrente alternada a 11 kW,

A reforçar a estética da berlina está o pacote opcional Carbon Aerokit, com os apêndices aerodinâmicos como o difusor ou as saias laterais a serem em fibra de carbono.

As duas novidades já estão disponíveis para reserva, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecerem neste Outono.

O Panamera GTS é proposto a partir de 215.750 euros, com o Turbo S E-Hybrid a arrancar nos 246 mil euros, com a variante Executive desta versão a custar 257.920 euros.

