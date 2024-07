Grande Panda mostra interiores nos 125 anos da Fiat

Curioso pelo interior do novíssimo Grande Panda da Fiat? Pois a insígnia italiana aproveitou as celebrações do seu 125.º aniversário celebrado na quinta-feira para mostrar com o que se pode contar a bordo.

Se por fora o crossover exibe uma combinação especial de linhas estruturadas e superfícies suaves, por dentro o desenho dos elementos interiores prestam homenagem à pista que encima o icónico edifício Lingotto.

Quer o painel de instrumentos, de dez polegadas, bem como a sua moldura em policarbonato, e o rádio digital de 10,25 polegadas evocam a forma do circuito num visual distinto.

O espaço no habitáculo foi igualmente optimizado para acomodar cinco pessoas com conforto, oferecendo uma bagageira com 361 litros de capacidade, a que se somam mais 13 litros para guardar pequenos objectos.

O primeiro modelo da nova família Fiat será proposto como micro híbrido de 100 cv, e como 100% eléctrico de 83 kW (113 cv) associado a uma bateria de 44 kWh para uma autonomia superior a 320 quilómetros.

O preço de entrada da gama do novo Grande Panda começará abaixo dos 25.000 euros para esta última variante.

