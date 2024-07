Ampere aposta em baterias LFP para democratizar ''eléctricos'' do grupo Renault

A Ampere tem um plano ambicioso para reforçar o desenvolvimento de baterias com tecnologia de fosfato de ferro-lítio (LFP) para os modelos do grupo Renault.

Em causa está a aposta em criar uma cadeia de valor integrada no Velho Continente, em conjunto com a LG Energy Solution e a CATL.

Ambos os parceiros irão fornecer as baterias com tecnologia LFP que irão equipar vários modelos das marcas Renault e Alpine até 2030.

Com a LG Energy Solution, a empresa francesa está a desenvolver a tecnologia Cell-to-Pack, uma inovação para baterias do tipo "bolsa" que permite integrar mais células num determinado espaço.

Além de oferecer mais energia e, consequentemente, melhorar a autonomia dos "eléctricos", aquela solução tecnológica também ajudar a reduzir os custos dos acumuladores até 20%.

A Ampere ressalta que os progressos registados na tecnologia LFP nos últimos anos, tornam-na uma verdadeira alternativa à tecnologia NCM (níquel-cobalto-manganês) usada nos modelos do grupo Renault.

Menos intensiva em energia do que a NCM, adapta-se perfeitamente a automóveis de pequena e média dimensão.

Sendo também menos dispendiosa, facilitará a democratização dos "eléctricos" na Europa, com os primeiros modelos equipados com aquela tecnologia a chegarem ao mercado no início de 2026.

