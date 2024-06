Como eclipsar os SUV eléctricos? VW ID.7 Pro S e GTX alargam autonomia ao extremo

Revelado que foi o ID.7 GTX, para fazer companhia ao ID.7 Tourer GTX com o mesmo sistema motriz de 340 cv e tracção integral, a Volkswagen avança com o ID.7 Pro S para ambas as variantes.

Quer a berlina, quer a carrinha são propostas com uma bateria de 91 kWh para uma autonomia superior a 700 quilómetros.

As encomendas para qualquer uma das variantes GTX e Pro S abrem já em Julho, com os preços de entrada em cada linha a serem anunciados em breve.

Mais eficiente do que nunca

O aumento da capacidade da bateria de 82 para 91 kWh brutos é o ponto forte da linha Pro S para a berlina e a carrinha ID.7 da Volkswagen, que mantém o nível de equipamento da série Pro.

Esta evolução permitiu elevar a autonomia para valores até aos 690 quilómetros na versão Tourer e até 709 quilómetros na variante fastback.

Quanto à motorização, mantém-se o motor eléctrico da linha Pro, com os 210 kW (286 cv) e 550 Nm a serem passados às rodas traseiras.

Já as variantes GTX e Tourer GTX do ID.7 assumem-se como os "eléctricos" mais potentes da insígnia germânica.

Ao propulsor traseiro tradicional da gama é somado um segundo motor no eixo dianteiro com 80 kW (109 cv) para uns combinados 250 kW (340 cv) passados às quatro rodas através da transmissão 4Motion.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora cumpre-se em apenas 5,4 segundos (mais uma décima na carrinha), com a velocidade máxima a fixar-se nos 180 km/hora.

A bateria de 91 kWh permite conduzir a berlina fastback até 595 quilómetros com uma carga, baixando para 584 quilómetros na carrinha,

Já a bateria para estas versões Pro S e GTX é recarregável de dez a 80% da sua capacidade em apenas 26 minutos em carregadores rápidos de 200 kW.

GTX com muita raça

Vários elementos exteriores e interiores diferenciam a linha GTX de toda a gama do ID.7, como se percebe nas novas jantes Skagen em liga leve com 20 polegadas, com as superfícies cortadas a diamante.

Somam-se ainda os faróis de matriz LED IQ. Light com os logótipos da marca iluminados à frente e atrás, para uma assinatura luminosa inédita, e o tejadilho em preto brilhante.

Como topos de gama que são, o requinte e conforto desportivo a bordo é assegurado por bancos aquecidos, com as costuras vermelhas a contrastarem com o preto do tecido ArtVelours Eco.

Ambos equipam um ecrã multimédia de 15 polegadas, alinhado com os dados da instrumentação reduzidos ao essencial num pequeno painel atrás do volante.

É ainda complementado de série com um visor head-up com realidade aumentada, com a navegação a ser compatível com Apple CarPlay ou Android Auto.

O habitáculo comporta ainda iluminação ambiente com 30 cores, ar condicionado bizona, acesso e arranque sem chave através do telemóvel e as mais evoluídas ajudas à condução do momento.

O assistente de voz passa a contar com o ChatGPT, embora o novo sistema também vá equipar outras variantes do compacto eléctrico.

Com as encomendas a abrirem já no próximo Julho, por saber ficam os preços para cada uma das versões do topo de gama eléctrico da Volkswagen.

