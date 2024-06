Renault 5 E-Tech Electric define preços e abre encomendas

Só chegará aos concessionários no próximo ano mas a marca do losango já abriu as reservas nacionais para duas das cinco versões com que o Renault 5 E-Tech 100% eléctrico chegará ao nosso país.

Os acabamentos Techno e Iconic Cinq são os primeiros disponíveis para encomenda com a bateria de 52 kWh para uma autonomia até 410 quilómetros.

Para 2025 ficam as linhas Five e Evolution, e a série especial Roland Garros, assim como as versões com bateria de 40 kWh para uma distância até 300 quilómetros entre carregamentos.

Novo motor com 150 cv

É uma das novidades mais aguardadas na electromobilidade, nem que seja por "recuperar" um dos carros mais lendários das décadas de 70 e 80 nas estradas europeias.

O Renault 5 E-Tech Electric é proposto com baterias de iões de lítio de 40 e 52 kWh, com o preço da versão de entrada na gama com o acumulador mais pequeno a arrancar nos 25 mil euros.

As variantes Techno e Iconic Cinq, que são as primeiras a poderem já ser encomendadas, equipam a bateria de maior capacidade.

A complementar ambas está um novo motor eléctrico de 110 kW (150 cv) e 245 Nm concebido pela Ampere, capaz de cumprir em menos de oito segundos a "corrida" dos zero aos 100 km/hora.

Dispõe ainda de um carregador bidireccional de 11 kW em corrente alternada para carregar outros dispositivos eléctricos, sendo capaz de carregar em corrente contínua a 100 kW.

Personalizações a gosto

À escolha nesta primeira fase de reservas estão os tons Amarelo Pop, Verde Pop, Azul Nocturno, Branco Nacarado e Preto Estrela, a que se soma uma gama de 104 acessórios para personalizações a gosto.

Há mais elementos personalizáveis para o tejadilho e as portas dianteiras, em duas versões e com cada uma delas em duas tonalidades: o NumbeR5 a vermelho ou preto ou o Unlimited 5 a dourado ou prateado.

Bomba de calor, climatização automática, jantes Techno e Chrono de 18 polegadas, câmara de marcha atrás e regulador de velocidade adaptativo definem os equipamentos das linhas Techno e Iconic Cinq.

Em ambas as versões somam-se o painel de instrumentos de 10 polegadas e o ecrã central de 10,1, com o sistema multimédia OpenR Link com Google incorporado, incluindo o gestor de rotas eléctricas.

Quanto a preços, o Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, na versão Techno, está disponível a partir de 33 mil euros, com a linha Iconic Cinq a começar nos 35 mil euros.

