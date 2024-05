Fã do ''estrondo'' do V12 da Lamborghini? Já pode ouvi-lo em casa num disco de vinil!

Para os disc jockeys, há um novo sistema de som para fazer as melhores "passagens" das canções do momento.

A Lamborghini associou-se à Technics para o lançamento do novo sistema de som SL-1200M7B para "misturar" discos de vinil com o espírito do novo Revuelto.

O padrão Y específico do fabricante italiano é apresentado em vermelho, amarelo ou verde, com o tapete do prato do gira-discos a exibir o logótipo da marca do minotauro.

E o que tem a ver com o mundo automóvel esta proposta, perguntará o leitor mais desatento? Na sua compra, o ouvinte terá direito a um disco de vinil com os sons do V12 de seis Lamborghini míticos.

Para além do "barulho bom" do 400 GT, o V12 do Miura também foi gravado, assim como o 5.2 litros de 12 cilindros da edição especial que celebra os 25º anos do Countach.

Mais recente é o bloco de 6.0 litros do Diablo, com o Murciélago e o Revuelto a concluírem a gravação para os mais puristas da insígnia num "picture disc" que replica do mais recente bólide da casa italiana.

Não foi avançado o preço do conjunto da Technics mas seguramente custará cerca de 1.000 euros, com as reservas a encerrarem no final de Junho.

