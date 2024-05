Renault Rafale ganha 300 cv sob os auspícios da Alpine

Se os 200 cv oferecidos pelo novíssimo Renault Rafale E-Tech Full Hybrid lhe "sabem" a pouco, não tem que esmorecer.

Esta quinta-feira foi apresentado o explosivo Rafale E-Tech 4x4 de 300 cv híbrido plug-in com uma bateria de 22 kWh que lhe permite circular até 100 quilómetros em modo totalmente electrificado.

A potência adicional resulta da soma de um motor eléctrico no eixo traseiro que, associado ao 4Control Advanced, dá direcção e tracção às quatro rodas.

Ainda sem preços definidos para o nosso país, os primeiros exemplares do SUV coupé começam a chegar no Outono aos concessionários nacionais.

Tratamento visual específico

O anúncio já tinha sido feito pela Renault aquando da estreia do Rafale 100% híbrido: a gama iria ser reforçada com uma variante E-Tech híbrida plug-in com 300 cv combinados.

Além dos ganhos de potência e de binário, sem esquecer a tracção às quatro rodas, o explosivo SUV coupé ganha um visual ainda mais refinado graças ao novo acabamento imprimido pelo Atelier Alpine.

A dar cor à carroçaria está um Summit Blue Satin Metallic exclusivo, a contrastar com a asa traseira pintada em Starry Black, com o conjunto a ser realçado pelas novas jantes Chicane de 21 polegadas.

O interior também tem direito a um tratamento específico mas muito ligeiro, reflectido na cor azul dos tapetes com o A da Alpine em forma de seta.

Já a versão com acabamento Esprit Alpine, mantém o mesmo nível de equipamento já presente na sua congénere totalmente híbrida de 200 cv, incluindo as jantes em liga leve de 20 polegadas.

Mecânica e tecnologia evoluídas

Evoluída a partir da tecnologia E-Tech Full Hybrid de 200 cv que equipa o Rafale original, assim como o Austral e o Espace, a mecânica da variante E-Tech 4x4 mantém o bloco turbo de 1.2 litros.

Todavia, nesta nova configuração de 300 cv combinados, a potência do motor térmico passa de 130 para 150 cv, com o binário a aumentar de 205 para 230 Nm.

Novidade é o facto de estar associado, não a dois mas a três propulsores eléctricos, com o principal a oferecer 70 cv e 205 Nm e a unidade secundária, que actua como motor de arranque/gerador, a dar 34 cv e 50 Nm.

Montado no eixo traseiro está um terceiro motor eléctrico com 136 cv e 195 Nm a oferecer a tracção integral.

Potência e binário são passados às quatro rodas direccionais graças à tracção integral 4Control Advanced, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 6,4 segundos.

São menos 2,5 segundos do que o conseguido pelo "irmão" E-Tech Full Hybrid de 200 cv, com a recuperação dos 80 aos 120 km/hora a fazer-se em quatro segundos.

Gestão motriz apurada

A tracção em cada eixo é gerida automaticamente pelo sistema E-Tech em função das condições de condução e do respectivo modo seleccionado através da configuração Multi-Sense.

A distribuição do binário pode variar de forma instantânea entre 100% nas rodas dianteiras e 100% nas traseiras.

A Renault sublinha que, regra geral, a tracção dianteira é preferível até aos 70 km/hora, com a traseira a entrar em acção acima daquela velocidade.

A bateria de iões de lítio com 22 kWh oferece até 100 quilómetros de autonomia, sendo recarregável a 7,4 kW em corrente contínua em 2h10 dos zero aos 80% ou 2h55 para ficar completamente carregada.

A insígnia francesa afirma que o consumo do novo SUV coupé ronda 0,7 litros/100 km com a bateria plena, subindo aos 5,8 litros com ela descarregada.

A condução híbrida preditiva ajuda a maximizar o uso da energia eléctrica com os dados do mapa ligado ao Google, para analisar a topografia da estrada nos sete quilómetros seguintes.

O sistema de gestão da bateria de bateria optimiza, por antecipação, a energia necessária para alimentar o propulsor eléctrico para a maior poupança de gasolina

Eficiência e conforto a par

Padrão no Rafale E-Tech 4x4 300 cv está o chassis 4Control Advanced com direcção nas rodas traseiras, a beneficiar das configurações específicas imprimidas pelos engenheiros do Atelier Alpine.

Os amortecedores, molas, batentes e barras estabilizadoras à frente e atrás são específicas desta versão, dianteiras e traseiras específicas.

A suspensão activa com câmara preditiva beneficia tanto a eficiência dinâmica quanto o conforto, enquanto no ecrã multimédia conta com o menu específico Chassis Control.

É nele que são ajustados os parâmetros Confort, Dynamique e Sport do sistema 4Control Advanced, assim como os níveis de amortecimento e os ângulos de direcção traseiros.

Estas definições do Agility Control estão disponíveis nos modos de condução Eco, Confort, Sport e Perso, sendo o Snow a excepção

Proposto nas linhas Esprit Alpine e Atelier Alpine, o Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv começa a ser vendido neste Outono, ficando por saber o preço de cada uma das variantes.

