Mazda MX-5 actualiza-se para 2024 mas perde ''cavalos'' pelo caminho

O Mazda MX-5 voltou a renovar-se para celebrar os 35 anos sobre o lançamento do roadster mas a "revolução" foi de tal forma que, para o nosso país, perdeu a motorização mais potente da gama.

A oferta passa a assentar exclusivamente no bloco Skyactiv-G de 1.5 litros com a caixa manual de seis relações a passar 132 cv às rodas traseiras, ficando de fora o Skyactiv-G de 2.0 litros com 184 cv.

Aquela combinação mecânica permite à versão Soft Top atingir os 204 km/hora (8,3 segundos até aos 100 km/hora), mais 1 km/hora do que a variante Retractable Fastback (8,6 segundos até aos 100 km/hora).

A reforçar o gozo ao volante está o novo modo de condução Dynamic Stability Control (DSC)-Track, que apenas aplica o controlo de sobreviragem se o condutor não conseguir corrigir o equilíbrio do desportivo.

Novas funções de segurança passam a ser de série em ambas as variantes, como a manutenção de faixa, controlo "inteligente" de velocidade, e assistência "inteligente" à travagem.

Actualizado foi igualmente o sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, que passa a estar conectado ao sistema de navegação.

O renovado Mazda MX-5, com capota Soft Top ou tejadilho Retractable Fastback, já pode ser reservado nos acabamentos Prime-Line, Exclusive-Line e Kazari.

Equipamento / Versão Soft-Top Retractable Fastback Prime-Line 35.947 euros 38.447 euros Exclusive-Line 41.947 euros 44.447 euros Kazari 42.747 euros 45.247 euros

