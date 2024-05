Mazda CX-60 escolhe Marrocos para destacar perfeição artesanal

Marrocos foi o país escolhido para o Mazda CX-60 seguir um roteiro que passou pelas históricas cidades de Fez, Ouarzazate e Essaouira, para terminar no epicentro cultural que é Marraquexe.

Objectivo? Conhecer a cultura e a paixão que o povo marroquino tem pelo artesanato e pela manufactura, numa espécie de paralelismo com a arte artesanal esculpida que qualquer modelo da marca exibe.

Em campo estiveram os topos de gama com tracção integral: a versão diesel e-SkyActiv D, com 254 cv e 550 Nm, e a contraparte híbrida plug-in e-SkyActiv PHEV, com 328 cv e 500 Nm.

Contra a diabolização das motorizações a gasóleo, a Mazda avança no CX-60 com um novo bloco motriz mild hybrid para reduzir as emissões poluentes e os consumos.

Já a variante híbrida plug-in assume-se como o mais potente de sempre concebido pela insígnia nipónica, num misto de dinamismo e conforto.

