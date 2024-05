Audi Q7 e Q8 híbridos 'plug-in' já têm preços e reservas estão abertas

Luxo, espaço e eficiência definem os renovados Audi Q7 TFSIe quattro e Q8 TFSIe quatro, agora equipados com um motor eléctrico mais eficaz e uma nova bateria para ir mais longe em modo eléctrico.

Mais tecnológicos do que nunca, o visual exterior foi reformulado como parte da actualização e os equipamentos opcionais foram melhorados de forma significativa.

Ambos os SUV híbridos plug-in já podem ser encomendados, com a entrada nesta linha a fazer-se acima dos 87 mil euros.

Mais longe em "eléctrico"

São três as soluções híbridas plug-in para os SUV de maior porte da marca dos quatro anéis, tendo em comum o motor a gasolina de 3.0 litros e seis cilindros em linha com 250 kW (340 cv) e 500 Nm.

A ele está combinado um propulsor eléctrico de 130 kW (177 cv) e 460 Nm e uma nova bateria de 25,9 kWh para uma autonomia combinada até 85 quilómetros.

Quer o Q7 55 TFSIe quattro, quer o Q8 55 TFSIe quattro debitam 394 cv e 600 Nm combinados, passados às quatro rodas direccionais através duma caixa automática tiptronic de oito relações.

Já o Q8 60 TFSIe quattro beneficia de um motor eléctrico recentemente concebido para uma potência e binário máximos combinados de 490 cv e 700 Nm.

Se os dois primeiros aceleram dos zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos, a versão mais potente baixa esse tempo para os cinco segundos.

As três propostas têm uma velocidade máxima limitada electronicamente a 240 km/hora, reduzindo-se para os 135 km/hora quando em modo totalmente eléctrico.

Novas funcionalidades

Uma nova funcionalidade incluída na actualização dos Q7 e Q8 TFSIe quattro é a recarga "inteligente" da bateria apenas acima dos 65 km/hora quando seleccionado o modo de carregamento pelo motor térmico.

Significa que este deixa de ser constantemente solicitado para carregá-la sendo essa função feita através das travagens, que podem atingir até 80 kW de potência.

O modo de carregamento encerra quando a bateria tiver sido recarregada até 75% da sua capacidade para manter a sua conservação e aumentar a eficiência energética.

Já nas desacelerações regenerativas, essa capacidade atinge 25 kW máximos graças à assistência preditiva, desacelerando ou acelerando segundo a distância em relação ao veículo da frente.

Quando ligado à ficha eléctrica, no entanto, conte apenas com corrente alternada a 7,4 kW, o que leva a um tempo de espera de 3h45 para carregar a totalidade da bateria.

Personalizações à escolha

A complementar o equipamento de série dos três híbridos plug-in estão faróis LED de alta intensidade, sendo opção os Matrix LED.

Também opcional são os faróis HD Matrix LED com tecnologia Audi Laser Light, com feixe adicional de "máximos" para um maior alcance.

Novidade são as quatro assinaturas luminosas das luzes diurnas, personalizáveis através do sistema de infoentretenimento, com os farolins OLED a terem um alerta de proximidade.

Além das cores contrastantes das costuras dos bancos, a bordo pode contar-se com a escolha opcional de nove inserções decorativas e três novos acabamentos.

São ainda propostas cinco novas jantes de 21 a 23 polegadas com visuais diferenciados enquanto na área tecnológica foram alargados a gama de aplicações e sistemas de assistência ao condutor.

Já com as encomendas abertas, o Audi Q7 55 TFSIe quattro tem um preço de partida de 87.358 euros enquanto o equivalente Q8 55 TFSIe quattro começa nos 101.419 euros.

Acima de ambos está o Q8 60 TFSIe quattro com um preço de 112.219 euros antes das devidas personalizações.

