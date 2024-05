Inimigo da discrição: BMW M4 CS aposta nas emoções ao rubro

Para os adeptos de carros violentamente potentes, há razões para sorrir: esta terça-feira foi revelado o especialíssimo BMW M4 CS.

Para além do visual exclusivo, nele estão combinados atributos tecnológicos e mecânicos que normalmente só se encontram em super desportivos de alto desempenho.

Posicionado entre os M4 Competition Coupé M xDrive e o especial M4 CSL, o mesmo bloco biturbo de 3.0 litros larga 550 cv e 650 Nm às quatro rodas através duma caixa automática M Steptronic de oito relações.

As configurações do chassis são específicas desta proposta e o peso reduzido ao mínimo à conta da integração de numerosos componentes em plástico reforçado com fibra de carbono.

O BMW M4 CS será produzido a partir de Julho na fábrica de Dingolfing, onde também são montados os outros modelos da linha M4 mas as pré-reservas na Alemanha abrem já no final de Maio.

Afinações recalibradas

O BMW M4 CS parece ser o presente ideal para quem gosta de fazer da condução do dia a dia um poço de emoções como se estivesse numa pista de corrida.

Os 550 cv e 650 Nm que o bloco biturbo de 3.0 litros debita disparam-no dos zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos, e 11,1 segundos até aos 200 km/hora.

Para conseguir aqueles números, a pressão dos turbocompressores foi elevada para 2,1 bar ao mesmo tempo que foram realizadas afinações específicas na gestão do motor.

A transmissão automática M Steptronic de oito relações com conversor de binário e a tracção integral inteligente M xDrive conferem-lhe ainda um equilíbrio dinâmico em qualquer situação.

A BMW também alterou alguns parâmetros da suspensão, assim como a firmeza do amortecimento, e montou apoios do motor mais rígidos para dar uma sensação de condução mais ágil e directa.

Os sistemas de assistência ao condutor, como o controlo de estabilidade, também foram reprogramados para serem mais permissivos e precisos no seu desempenho.

Os discos travão em ferro fundido podem opcionalmente ser substituídos por carbono-cerâmicos enquanto as jantes em liga leve "calçam" pneus com 275/35 R19 à frente e 285/30 R20 atrás.

Há ainda a opção de substituí-los por pneumáticos com desempenho superior aos de série mas mais orientados para a condução em circuito.

Rápido e violento

Certo é que, nos 20,832 quilómetros da pista Nordschleife de Nürburgring, o tempo oficial cifrou-se em 7:21,989 minutos, mesmo assim um tempo bem superior aos 7:20,207 minutos registados pelo M4 CSL.

Agora imagine-se a acelerar até uns máximos 302 km/hora com o pacote M Driver Professional, envolvido pela banda sonora dos escapes duplos com silenciadores em titânio pintados em preto fosco.

O volume acústico ajusta-se à configuração dos modos de condução do menu M Setup, com o Sport e o Sport+ a darem um timbre mais próprio de um carro de corrida.

Essa emoção é especialmente sentida durante as mudanças de marcha, assim como nos ajustes que as acompanham na velocidade de rotação.

O sistema M Drive Professional inclui funções optimizadas para circuito, como o M Drift Analyzer, que avalia e regista derrapagens controladas em curva, e o M Laptimer, com dados detalhados de cada volta.

Soma-se ainda o sistema M Traction Control, regulável em dez níveis, para um entusiasmo ainda mais forte nas pistas de corrida

Nada discreto

O BMW M4 CS mostra de imediato ao que vem devido à forte personalidade que uma série de elementos estilísticos e aerodinâmicos lhe conferem.

Inimigo da discrição, as superfícies expostas em fibra de carbono do tejadilho e os recortes cinzelados do capô destacam a sua estrutura distinta.

A reforçar esse visual estão o divisor e as entradas de ar dianteiros, as capas dos retrovisores exteriores, e a asa e difusor traseiros.

Aliados às saias laterais pretas e à grelha M debruada a vermelho, os elementos em plástico reforçado com fibra de carbono CFRP proporcionam um contraste marcante com as cores originais do desportivo.

E, se não ficar satisfeito com os tons Riviera Blue ou Frozen Isle of Man Green, pode sempre optar pelos metalizados M Brooklyn Grey ou Sapphire Black.

Ambiente refinado

A vida a bordo é logo definida pelo posto de condução com um visual muito puro para o condutor se concentrar totalmente na estrada.

O volante M forrado a Alcantara é de série, assim como os bancos M Carbon aquecidos e com regulação eléctrica, revestidos em pele Merino num esquema em preto e vermelho com pespontos contrastantes.

O forro do tejadilho em antracite e os frisos interiores em fibra de carbono reforçam o acabamento esmerado do habitáculo.

O Curved Display agrupa o painel de instrumentação de 12,3 polegadas com o ecrã multimédia de 14,9 polegadas, com a versão mais recente do sistema infoentretenimento BMW iDrive OS 8.5.

E, a apoiar a condução estão soluções como os sensores auxiliares de estacionamento, e o alerta de colisão frontal e detecção de saída involuntária de faixa, entre outros.

Sem preços nem data de chegada ao nosso país, o BMW M4 CS abre as pré-reservas na Alemanha já no final de Maio acima dos 160 mil euros.

