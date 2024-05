Cura de rejuvenescimento torna Cupra Formentor ainda mais apetecível

Não foi apenas o Cupra León a ser actualizado: também o Formentor adoptou a nova imagem de marca já definida nos SUV Tavascan e Terramar.

E, nessa evolução estilística, o crossover passa a ser construído sobre a plataforma MQB Evo do grupo Volkswagen com novos motores electrificados e com a revisão do sistema de infoentretenimento.

Ainda sem preços definidos para o mercado nacional, os primeiros exemplares deverão chegar aos concessionários no início deste Outono.

Visual mais poderoso

Quase quatro anos passados sobre a chegada às estradas europeias, o Cupra Formentor beneficia de uma reestilização que vai muito além dos simples retoques estéticos.

Mantendo os 4,45 metros de comprimento originais, distingue-se de imediato pela nova assinatura luminosa à frente, composta por luzes diurnas triangulares triplas em ópticas com o mesmo formato.

Os faróis de nevoeiro e as cavidades laterais do pára-choques repetem esse desenho, com a frente em forma de "nariz de tubarão" a ser mais profunda.

A evolução atrás é mais ligeira, visível nos novos reflectores laterais do pára-choques e na adopção do logótipo iluminado ao centro da faixa luminosa que une os farolins com três pontos focais triangulares.

O conjunto é realçado por fora pelas novas cores Bronze Century Mate e Enceladus Grey Mate, bem como por jantes inéditas de 18 e 19 polegadas.

O rearranjo do habitáculo é subtil mas sem perder um pingo de emotividade, patente no redesenho da consola central, painéis das portas e tabliê, e na inclusão de novos materiais mais suaves ao tacto.

O painel de instrumentação mantém as 10,25 polegadas, enquanto a diagonal do ecrã táctil multimédia, que comporta com um sistema de infoentretenimento de última geração, passou para 12,9 polegadas.

Sem alterações estão os três tipos de bancos para o Formentor, com a variante CupBucket a ser opcional para o topo de gama VZ.

Motores para todos os gostos

O Cupra Formentor é proposto com uma gama alargada de motorizações, compostas por soluções híbridas plug-in e micro híbridas, sem esquecer as versões puramente a gasolina e a gasóleo.

A entrada na gama faz-se com o novo motor TSI de 1.5 litros e 150 cv, associado a uma transmissão manual de seis relações.

Com a mesma potência está a variante TDI de 2.0 litros mas agora associada a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete velocidades.

Soma-se à gama o Formentor eTSI mild hybrid de 1.5 litros com tecnologia de 48 volts para uma potência máxima de 150 cv.

Seguem-se as opções híbridas plug-in de nova geração, com 204 cv para o e-Hybrid e 272 cv para o VZ e-Hybrid, debitados pelo novo motor 1.5 TSI em combinação com um propulsor eléctrico.

Embora opcional, esta última variante pode ser equipada com travões de disco perfurados de maiores dimensões com pinças de quatro pistões para maior poder de travagem.

A bateria de 19,7 kWh assegura, de acordo com a marca, uma autonomia superior a 100 quilómetros, sendo recarregável a 50 kW em corrente contínua ou a 11 kW em corrente alternada.

333 cv para puras emoções

Ao contrário do Cupra León, cuja versão VZ e-Hybrid se assume como o topo de gama, para o Formentor está reservada uma nova opção TSI de 2.0 litros com 333 cv.

Toda esta potência é passada às quatro rodas através da transmissão automática DSG de sete relações, ganhando para tal um novo modo de condução.

Especificamente desenvolvido para este motor, o modo Cupra inclui a calibração dos pedais e da caixa de velocidades para pista, a que se soma a entrega mais rápida do binário.

A repartição de binário em cada uma das rodas traseiras, para maior destreza em curva, permitiu adicionar o modo Drift, a que se pode juntar opcionalmente o sistema de travagem da Akebono.

São várias as tecnologias de apoio ao condutor, destacando-se o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo preditivo combinado com o Travel Assist e a manutenção de faixa.

O Cupra Formentor deverá chegar aos concessionários nacionais no início do Outono, com os preços a serem definidos mais próximos dessa data.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?