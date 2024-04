Lobo em pele de cordeiro: Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ já tem preços e abre encomendas

Pouco mais de um mês sobre a estreia oficial, já estão definidos os preços do Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ para o nosso país.

A autonomia eléctrica combinada chega aos 101 quilómetros na berlina, baixando para os 97 quilómetros na Station.

O lançamento de ambos os modelos é distinguido pela série especial Edition 1 com vários elementos e detalhes exclusivos.

Potência delirante

Não é nada fácil ficar indiferente ao novo Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+: para esta proposta híbrida plug-in está um bloco turbo de 3.0 litros e seis cilindros com 449 cv e 560 Nm.

A ele está aliado um propulsor eléctrico com 120 kW (163 cv) e 480 Nm integrado na caixa de velocidades AMG SpeedShift TCT 9G, para uma potência e binário combinados de 585 cv.

Com o modo Race Start activado, que está incluído no pacote AMG Dynamic Plus, o poder nos arranques e acelerações é elevado aos 612 cv e 750 Nm, números mais próprios de um puro desportivo.

Para cumprir os zero aos 100 km/hora, bastam-lhe 3,8 segundos, com a velocidade máxima "libertada" até aos 280 km/hora se adquirido o pacote opcional AMG Driver’s.

Sem aqueles dois pacotes opcionais, aqueles valores cifram-se em quatro segundos e 250 km/hora, respectivamente.

De série fazem ainda parte o eixo traseiro direccional e a suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo ajustável.

Autonomia até 100 km

Se conduzido como um puro "eléctrico", a velocidade máxima é reduzida para 140 km/hora mas a bateria de 28,6 kWh dá-lhe uma autonomia em redor dos 100 quilómetros.

A recuperação de energia pode atingir os 120 kW, com o modo D Auto a seleccionar automaticamente o nível de potência de regeneração segundo as condições de trânsito.

Positivo é a possibilidade de carregar a bateria em corrente contínua até 60 kW, bastando 20 minutos para fazê-lo de dez a 80%, com o carregamento em corrente alternada a fazer-se a 11 kW.

Edition 1 no lançamento

A reforçar toda a distinção na estrada, o novo E 53 Hybrid 4MATIC+ pode ser encomendado na versão exclusiva Edition 1 com as pinturas Manufaktur em Alpine Grey ou Opalite White Magno.

Decalques em preto estão dispostos nas laterais enquanto as jantes forjadas AMG de raios cruzados com 21 polegadas são pintadas em preto baço e realçadas com aros brilhantes.

As tampas dos cubos das rodas exibem a insígnia Edition 1 numa coroa de louros, com as pinças dos travões em preto com o logótipo AMG em branco a contrastarem com o visual escurecido.

Incluídos estão ainda os pacotes especiais Night AMG, Night AMG II e AMG Carbon a decorar a carroçaria, com o interior a ser contrastado pelo preto e amarelo.

Os bancos AMG Performance são revestidos em pele Nappa preta com costuras em amarelo, com os cintos de segurança na mesma cor, e insígnias Edition 1 nos apoios de cabeça dianteiros.

Os elementos de revestimento AMG em fibra de carbono, assim como o volante AMG Performance em pele Nappa e microfibra Microcut, são decorados com pespontos amarelos.

O remate final é dado pela insígnia Edition 1 na consola central, com o MBUX Superscreen com ecrã para o passageiro dianteiro a ser de série.

As encomendas para o novo Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+, com a berlina a começar nos 116.300 euros e a carrinha a arrancar nos 118.900 euros antes das devidas personalizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?