Mitsubishi ASX com visual mais forte para diferenciá-lo do Renault Captur

Estreadas que estão as formas e as opções motrizes do renovado Renault Captur, era uma questão de tempo até o "irmão" Mitsubishi ASX lhe seguir os mesmo passos.

O crossover japonês recebe os mesmos desenvolvimentos estéticos pouco mais de um ano após o seu lançamento, e viu reforçada as tecnologias de infoentretenimento e de apoio à condução.

A chegada aos concessionários europeus deverá acontece antes do final do Verão, ficando por definir os preços de cada variante para o nosso país.

Evolução estética à frente

Sem surpresa, o Mitsubishi ASX agora reestilizado mantém a mesma fórmula do antecessor mas, a nível estético, tenta diferenciar-se de forma mais vigorosa do Renault Captur.

A área frontal é definida pela enorme grelha Dynamic Shield, que é já imagem de marca da insígnia nipónica, com as novas luzes diurnas em forma de bumerangue nas extremidades do pára-choques.

E fica-se por aqui a evolução estética do crossover porque as laterais e a traseira mantêm-se iguais ao antecessor, podendo ainda dispor de jantes de 17 ou 18 polegadas segundo o nível de acabamento.

Sem que as cotas tenham sido alteradas, é afirmada uma capacidade de carga de 332 litros na bagageira, que pode subir até 401 litros ao deslizar para a frente (16 cm) o banco traseiro.

Três níveis de acabamento

A gama estrutura-se em redor dos acabamentos Invite, Intense e Instyle, todos eles associados a pacotes de equipamento que reduzem a quase nada as opções

A instrumentação é proposta num visor digital de sete ou dez polegadas, enquanto o ecrã multimédia vertical de 10,4 polegadas é de série logo no modelo que dá entrada à gama.

O sistema de infoentretenimento Smartphone-Link Display Audio beneficia do Google Maps e do Google Assistant, bem como de várias aplicações para descarregar no Google Play.

Nos assistentes à condução, pode contar-se logo na versão mais básica com o controlo adaptativa da velocidade de cruzeiro, manutenção de faixa, sensores de estacionamento e câmara de marcha atrás

Do mild hybrid ao 100% híbrido

As opções motrizes do Mitsubishi ASX dividem-se por soluções micro híbridas e 100% híbridas, sem esquecer o bloco turbo 1.0 MPi-T a gasolina que dá entrada à gama.

Com 90 cv e 160 Nm, está associado a uma caixa manual de seis velocidades, com o consumo médio a fixar-se nos 5,7 litros/100 km segundo dados da marca.

O patamar seguinte é composto pelo motor turbo 1.3 DI-T de quatro cilindros, combinado com um sistema híbrido composto por um gerador de arranque por correia e uma bateria de iões de lítio de 12 volts.

A versão com caixa manual de seis velocidades tem 140 cv e 260 Nm, enquanto a variante com transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações eleva a potência aos 160 cv e o binário aos 270 Nm.

O topo de gama é assumido pela motorização 100% híbrida, a combinar o bloco de 1.6 litros a dois propulsores eléctricos, actuando um deles como gerador, e a uma caixa automática multímodo.

São 145 cv de potência combinada para um gasto médio de 4,6 litros de gasolina por cada 100 quilómetros percorridos.

A assistência eléctrica dada pela bateria de 1,2 kWh permite até 80% de condução eléctrica no tráfego urbano, para uma poupança até 40% no combustível consumido.

O renovado Mitsubishi ASX entra em Maio na linha de montagem da fábrica espanhola de Valladolid, para chegar aos concessionários europeus no final do Verão.

